Une nouvelle étape franchie pour le commerce de détail québécois - Le Panier Bleu devient une plateforme transactionnelle





MONTRÉAL, le 20 juin 2022 /CNW Telbec/ - Grâce à la participation financière de Desjardins, d'Investissement Québec et du Fonds de solidarité FTQ, ainsi que du soutien stratégique de Lightspeed, Le Panier Bleu offrira dès l'automne prochain une place de marché transactionnelle mettant en valeur les marchands d'ici.

En lançant Le Panier Bleu en avril 2020, le gouvernement du Québec souhaitait fédérer les initiatives de promotion de l'achat local et confiait à l'OBNL le mandat de mener les Chantiers sur l'avenir du commerce de détail au Québec. Ce mandat sera maintenant assumé par une entreprise privée dont l'objectif est de mettre en commun les forces vives du commerce de détail et du commerce électronique afin de faire une différence positive sur l'économie québécoise.

Cette annonce est un jalon important pour le secteur du commerce de détail, car elle représente le premier pas vers la création d'un écosystème numérique québécois qui accélérera le virage vers le commerce en ligne.

Les commerçants invités à s'inscrire

Dès maintenant, les marchands québécois peuvent s'inscrire afin que leurs produits soient disponibles sur la plateforme transactionnelle, à temps pour la période la plus importante de l'année, soit le temps des Fêtes. Plus les commerçants s'y inscriront, plus ils permettront aux consommateurs d'avoir une expérience de magasinage améliorée, diversifiée et efficace.

L'importance de la participation des marchands québécois

Outre l'aspect transactionnel de la plateforme, Le Panier Bleu travaille activement à offrir un système amélioré et consolidé de transport, de livraison et de marketing afin de permettre aux détaillants et manufacturiers québécois d'atteindre les meilleurs standards de l'industrie du commerce en ligne et ainsi tirer leur épingle du jeu dans ce marché hautement compétitif.

À terme, la plateforme favorisera la proximité entre les marchands et les consommateurs, en plus d'offrir des avantages économiques, de diminuer l'empreinte environnementale et d'améliorer l'expérience client.

Des investissements sur plusieurs années

Des investissements totalisant 22 M$ permettront notamment d'opérationnaliser la nouvelle place de marché transactionnelle, d'accompagner les détaillants québécois dans leur transformation numérique, de poursuivre la promotion de l'achat local, de soutenir la mise sur pied d'une infrastructure logistique, d'offrir un service à la clientèle et de couvrir les frais de fonctionnement.

Citations

«?Les achats en ligne occupent une place de plus en plus importante dans nos habitudes de consommation. Les Québécois, dont plusieurs milliers de nos membres et clients, ont démontré à plusieurs reprises qu'ils tiennent à encourager l'économie locale. Pour ce faire, il est primordial de leur offrir une plateforme qui soit à la fois simple, efficace et accessible. Une option susceptible de rivaliser avec les géants mondiaux du commerce en ligne. Chez Desjardins, on s'y engage avec enthousiasme, réaffirmant ainsi notre détermination à accompagner les entreprises d'ici dans leur transformation numérique afin qu'elles restent compétitives et alignées sur les besoins des consommateurs.?»

Nathalie Larue, première vice-présidente Stratégie, Marketing et Services aux particuliers,

Mouvement Desjardins

«?Le commerce en ligne est essentiel pour le succès des entreprises québécoises. Grâce à la nouvelle plateforme transactionnelle du Panier Bleu, elles auront désormais un canal pour démarrer leur transition numérique. Il s'agit d'une initiative qui aura de nombreuses retombées sur le commerce local et l'économie du Québec. Au Fonds de solidarité FTQ, nous encourageons constamment nos entreprises partenaires à innover et nous croyons que cette mission s'arrime parfaitement avec celle du Panier Bleu.?»

Dany Pelletier, premier vice-président, placements privés et investissements d'impact au

Fonds de solidarité FTQ.

«?Le partenariat entre Lightspeed et Panier Bleu est une union parfaite. Nous travaillons ensemble pour permettre aux entreprises québécoises -- le tissu de nos villes et de nos communautés -- de croître et d'être compétitives localement et sur la scène internationale. Alors que le monde se rouvre et que les consommateurs reviennent à leurs habitudes pré-pandémiques, les entreprises d'ici doivent être prêtes à saisir l'opportunité d'engager leurs clients en ligne et en magasin. Notre mission, qui consiste à donner aux commerçants une plateforme tout-en-un permettant de simplifier, adapter et fournir des expériences clients exceptionnelles, n'a jamais été aussi percutante.?»

Jean-David Saint-Martin, Chef, Gestion des revenus et clients, Lightspeed

«?J'invite dès maintenant les marchands québécois à signifier leur intérêt sur le site du Panier Bleu pour rendre disponibles leurs produits à temps pour la période des Fêtes. Nous franchissons aujourd'hui une nouvelle étape, c'est le début d'un avenir prometteur pour le Panier Bleu, une plateforme qui continuera d'évoluer et de s'améliorer avec le temps. Je tiens à remercier notre équipe et nos partenaires qui nous ont permis de nous rendre où nous sommes aujourd'hui?!?»

Alain Dumas, directeur général du Panier Bleu.

«?Avec un Panier Bleu transactionnel, on répond à la demande croissante des Québécois qui souhaitent acheter local. Depuis les deux dernières années, les équipes ont travaillé fort, et on arrive aujourd'hui à un site transactionnel qui outille tant les consommateurs que les commerçants. Avec cette nouvelle mouture, je suis convaincu que le Panier Bleu fera partie du quotidien de plus en plus de Québécois.?»

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation.

À propos de Le Panier Bleu

Le Panier Bleu était à la base une initiative soutenue par le gouvernement du Que?bec pour dynamiser le commerce local. Le Panier Bleu se voulait initialement un répertoire complet des commerçants locaux partout dans la province et qui permettait d'identifier facilement les commerçants locaux qui, pendant la crise, maintenaient leurs activités de vente. L'objectif initial du Panier Bleu était de guider les consommateurs vers les commerçants québécois dans le but de stimuler leurs ventes et notre économie. Cette nouvelle phase du Panier Bleu permettra aux commerçants de se retrouver au sein même d'une plateforme transactionnelle qui facilitera l'achat local par les consommateurs.

À propos de Lightspeed

Propulsant les commerces qui sont le moteur de l'économie mondiale, la plateforme de commerce tout-en-un de Lightspeed aide les commerçants à innover afin de simplifier, adapter et offrir des expériences client exceptionnelles. Notre solution infonuagique transforme et unifie les opérations en ligne et hors ligne, les ventes omnicanaux, l'expansion avec de nouveaux emplacements, les paiements internationaux, les solutions financières et la connexion aux réseaux de fournisseurs.

Fondée à Montréal, au Canada, en 2005, Lightspeed est inscrite à la fois à la bourse de New York (NYSE: LSPD) et à celle de Toronto (TSX: LSPD). Avec des équipes en Amérique du Nord, en Europe et dans la région Asie-Pacifique, la société dessert des entreprises des secteurs de la vente au détail, de la restauration et du golf dans plus d'une centaine de pays.

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus importante en Amérique du Nord et la cinquième au monde, avec un actif de 397,1 milliards de dollars. Il a été nommé parmi les 100 meilleurs employeurs 2022 au Canada par Mediacorp. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, sa gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

À propos du Fonds de solidarité FTQ

Le Fonds de solidarité FTQ s'investit pour une meilleure société grâce à l'épargne de ses 734 580 actionnaires. Au moyen de ses investissements en capital de développement et capital de risque, le Fonds cherche notamment à contribuer à la transition vers une économie plus verte, un monde du travail centré sur l'humain, et une société en meilleure santé. Il offre aux entreprises du financement non garanti et de l'accompagnement stratégique. Avec un actif net de 18,3 milliards de dollars au 30 novembre 2021, le Fonds appuyait plus de 3 400 entreprises partenaires et plus de 247 000 emplois.

SOURCE Panier Bleu

Communiqué envoyé le 20 juin 2022 à 09:15 et diffusé par :