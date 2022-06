ZTE publie son rapport sur le développement durable 2021





Assumer les responsabilités sociales des entreprises et incorporer l'intelligence numérique dans le développement durable

SHENZHEN, Chine, 20 juin 2022 /CNW/ - ZTE Corporation (0763.HK/000063.SZ), un important fournisseur international de solutions en matière de télécommunications et de technologies d'Internet mobile pour les entreprises et le grand public, a annoncé aujourd'hui la publication de son rapport sur le développement durable 2021.

Le rapport montre que ZTE, suivant son positionnement stratégique de « moteur de l'économie numérique », s'est acquitté de manière proactive de ses responsabilités sociales d'entreprise en 2021. Grâce à la mise en oeuvre proactive du développement durable dans des domaines comme la gouvernance opérationnelle, la gestion de la conformité, le développement des talents, le renforcement des moyens d'action ayant trait à l'innovation, l'ouverture et la transparence, le développement vert et la contribution communautaire, l'entreprise crée une valeur partagée pour les intervenants et la société.

ZTE a publié des rapports sur le développement durable une fois l'an au cours des 14 dernières années, soit depuis 2009.

Assurer une innovation indépendante continue et le développement de l'intelligence numérique industrielle, et assumer les responsabilités sociales de l'entreprise

Les incertitudes engendrées par la situation mondiale complexe, la pandémie persistante de la COVID-19, le vieillissement de la population et la dégradation écologique en 2021 posent de plus grands défis au développement durable. Dans ce processus, la transformation numérique et intelligente fondée sur les nouvelles technologies de l'information joue un rôle irremplaçable. Elle favorise le développement du télétravail, la collaboration en ligne, l'apprentissage à distance, la télémédecine, les usines intelligentes, l'exploitation minière automatisée et les ports intelligents.

« La transformation numérique et intelligente a donné à notre société un point d'attache pour nous prémunir contre les incertitudes, garantissant la croissance économique et le développement durable, a déclaré Xu Ziyang, président de ZTE Corporation. En tant qu'acteur et intervenant majeurs de l'industrie de la technologie de l'information et des communications (TIC) depuis 37 ans, ZTE continue à innover et à faire des percées, et est toujours prêt à faire face aux changements. De cette façon, l'entreprise élargit continuellement ses capacités et ses activités en matière de technologies numériques et intelligentes, et offre des possibilités infinies pour leurs applications. »

Selon le rapport, afin de maintenir sa position stratégique de « moteur de l'économie numérique », ZTE considère toujours l'innovation technologique comme la principale force de stimulation de son développement et mise sur le renforcement des compétences de base. L'entreprise a établi plusieurs centres de recherche et développement à la fine pointe de la technologie. Afin de favoriser davantage l'innovation, ZTE continue d'investir dans des domaines de base tels que la technologie sans fil 5G, les réseaux centraux, les réseaux de transport, les réseaux d'accès et les jeux de puces, l'investissement en recherche et développement représentant plus de 10 % des revenus de l'entreprise depuis des années.

En date du 31 décembre 2021, ZTE avait déposé plus de 84 000 demandes de brevets à l'échelle mondiale, dont 42 000 ont été accordées. Les demandes de brevet ayant trait aux jeux de puces étaient de 4 572, et 1 990 parmi celles-ci ont été accordées. Selon un rapport publié en novembre 2021 par IPLytics, une firme de recherche sur les brevets de premier ordre, ZTE s'est classé au quatrième rang mondial pour le nombre de déclarations de brevets essentiels à une norme sur la 5G communiquées à l'Institut européen des normes de télécommunications (ETSI).

À l'ère de l'économie numérique, empreinte d'incertitudes commerciales, ZTE s'est toujours engagé à mettre sur pied une croissance solide avec les acteurs de l'industrie des communications, les secteurs verticaux et la société, grâce à une collaboration efficace, ouverte et transparente. En participant à l'élaboration partagée d'un écosystème numérique et intelligent, ZTE s'efforce d'accélérer la transformation numérique et intelligente de toute la société.

En s'engageant plus profondément dans les secteurs verticaux, ZTE fournit des solutions basées sur des scénarios qui créent vraiment de la valeur pour ceux-ci grâce à des composants modulaires. L'entreprise a établi des partenariats avec plus de 500 partenaires mondiaux, avec lesquels nous avons exploré près de 100 scénarios d'applications de technologie 5G innovants, notamment pour des usines en Thaïlande, des ports en Belgique, des fermes en Autriche, ainsi que pour l'industrie, le transport, l'énergie, la protection de l'environnement, et de nombreux autres secteurs verticaux en Chine.

Renforcer la gestion interne et établir une croissance de qualité

L'année 2021 a été cruciale par rapport aux objectifs de croissance définis selon la stratégie en trois phases de ZTE. ZTE a misé sur le leadership technologique et a atteint une croissance de grande qualité, jetant des bases solides pour sa progression constante vers la phase d'expansion et vers son objectif de devenir l'une des 500 sociétés les plus importantes au monde.

Xie Junshi, vice-président directeur et chef de l'exploitation de ZTE, a déclaré : « Dans ces circonstances, ZTE a maintenu des opérations stables, et nous sommes déterminés à assurer une croissance durable de haute qualité. Nous déployons constamment des efforts pour consolider nos trois pierres angulaires, à savoir la conformité, le contrôle interne et le talent. »

Pour assurer la conformité et l'intégrité des opérations, ZTE a intégré des exigences de conformité dans les processus opérationnels de l'entreprise, créant ainsi un système de gestion de la conformité de premier ordre qui est harmonisé avec ses pratiques commerciales. De cette façon, l'entreprise s'efforce d'atteindre ses objectifs de développement durable avec ses clients, ses fournisseurs et d'autres partenaires commerciaux partout dans le monde.

En ce qui concerne le contrôle interne et la gouvernance d'entreprise, en utilisant des outils numériques, ZTE a établi un système relativement complet de gestion des risques et de contrôle interne, et a constamment amélioré le système de gestion de la continuité des activités (GCA). Grâce à ces efforts, elle a amélioré efficacement la continuité des opérations, a amélioré l'efficacité du roulement du personnel et a réduit les risques opérationnels.

En ce qui concerne le développement des talents, ZTE continue d'attirer et de motiver les principaux talents. Par exemple, depuis son lancement en 2014, le programme « Blue Sword » a permis de former les leaders de demain pour l'entreprise, comme en témoignent les premiers stagiaires qui ont joué des rôles de premier plan au sein de celle-ci. En 2021, ZTE a intensifié ses efforts de recrutement sur les campus, proposant plus de 6 000 postes dans des domaines tels que la recherche et développement, le marketing, le soutien opérationnel et la chaîne d'approvisionnement à d'excellents diplômés du monde entier.

Renforcer la confiance des clients grâce à l'ouverture et la transparence et créer un rapport de coopération gagnant-gagnant

ZTE s'engage à fournir aux clients des produits et des services sûrs et fiables, et à assurer la sécurité de l'équipement des réseaux de communication, afin de promouvoir la transformation numérique.

En 2021, ZTE a obtenu la certification des systèmes de gestion ISO 9001, TL 9000, QC 080000, ESD, ISO 45001, ISO 14001 et ISO 22301, s'appliquant aux principaux centres de recherche et développement, aux plateformes de fabrication ainsi qu'à 62 grandes catégories de produits de l'entreprise. Au cours de la même année, ZTE a réduit son temps moyen de réparation (TMR) de 29,5 % par rapport à 2020. De plus, l'entreprise a offert des services de soutien à la clientèle et de pièces de rechange à distance dans 65 pays, avec un taux de satisfaction de la clientèle supérieur à 99 %.

Pour assurer un partenariat gagnant-gagnant, ZTE a mis à jour l'Accord RSE pour les fournisseurs et le Code de conduite RSE afin de garantir le développement responsable et durable de ses partenaires tout au long de la chaîne de valeur. De plus, ZTE a publié son rapport sur les minerais de conflit fondé sur la diligence raisonnable et l'évaluation de 255 fournisseurs. À l'avenir, la diligence raisonnable et l'évaluation des minerais de conflits s'appliqueront à tous ses fournisseurs.

Mettre en pratique le développement écologique et mener le secteur numérique à la neutralité carbone

Face aux défis que présente le passage à la carboneutralité, ZTE ouvre la voie à une économie numérique verte en favorisant les opérations, la chaîne d'approvisionnement et l'infrastructure numérique vertes. Elle le fait également en favorisant le développement écologique des industries, ce qui facilite ainsi le développement durable des opérateurs et des secteurs verticaux. En collaboration avec ses partenaires, ZTE continue d'explorer des applications 5G innovantes et vertes par le biais de plus de 60 projets exemplaires réalisés dans le monde, et ce, dans le but d'atteindre un pic de carboneutralité avant 2030 et avant 2060, respectivement.

En 2021, ZTE a lancé le projet stratégique à double objectif en matière d'émissions de carbone à l'échelle de l'entreprise et a terminé l'établissement et l'amélioration de la capacité de son équipe stratégique. Aussi, plus de 170 membres de l'équipe ont participé à la formation sur la norme ISO 14064 et à l'initiative Objectifs fondés sur la science (« Science Based Targets »).

ZTE a maintenu la note CDP B pour les mesures qu'elle met en place par rapport au changement climatique et à l'engagement des fournisseurs. Selon les données publiées sur le site Web de l'organisation CDP, plus de 40 fournisseurs de premier plan de la chaîne d'approvisionnement de ZTE ont établi des stratégies de décarbonisation.

En ce qui concerne les opérations de bureau, ZTE a lancé neuf projets d'économie d'énergie en Chine, permettant d'économiser 21,56 millions de kWh d'énergie électrique chaque année. ZTE a réduit l'utilisation de matériaux d'emballage de 689,1 tonnes en concevant des emballages moins lourds.

En 2021, ZTE avait établi 140 sites de recyclage dans le monde. En Chine, l'entreprise a optimisé 4 plateformes centralisées de recyclage et de traitement des déchets et a mené une collaboration approfondie avec plus d'une dizaine des plus importantes institutions de protection de l'environnement de l'industrie, atteignant un taux de recyclage global de 97 %. Grâce à une collaboration approfondie à long terme avec plus de 150 institutions de protection de l'environnement à l'étranger, ZTE s'est assuré que ses activités de recyclage satisfaisaient aux exigences locales de protection de l'environnement de différents pays, et atteignait le taux de recyclage global de 98 %.

La solution d'énergie hybride PowerMaster de ZTE a remporté le prix 2021 d'innovation et de solution technologiques pour la carboneutralité et le pic des émissions carbone ainsi que le développement de qualité du journal China Energy News.

Miser sur la technologie pour le bien commun et contribuer activement aux communautés à l'échelle mondiale.

Tout en poursuivant le développement des entreprises, ZTE participe aussi activement aux activités de bien-être public. Axé sur les bénéficiaires et leurs besoins réels, ZTE se concentre sur le développement de l'éducation, l'aide médicale, l'aide à la population vulnérable, la revitalisation rurale et la protection de l'environnement, et veille à ce que tous les projets de bien-être public répondent efficacement aux besoins des bénéficiaires et produisent les avantages sociaux escomptés. ZTE s'acquitte constamment de ses RSE grâce à des dons et à l'autonomisation technologique.

En 2021, la Fondation ZTE a fait don de 13,17 millions de yuans et a organisé 220 activités de bien-être public, au bénéfice de 12 000 personnes au total. Elle a également lancé un tout nouveau système de services bénévoles appelé « Bénévole ZTE » et a mis en place 15 agences de bénévolat dans le monde qui comptent bien au-delà de 5 600 bénévoles, ce qui représente une croissance de 76 % du nombre de bénévoles par rapport à l'année précédente.

À l'avenir, ZTE continuera de mener des opérations numériques, de bâtir une organisation résiliente et de contribuer à la mise en oeuvre du projet stratégique à double objectif en matière d'émissions de carbone pour une croissance durable. En tant que moteur fidèle de l'économie numérique, l'entreprise s'est engagée à remplir ses RSE et à travailler avec les employés et les partenaires pour établir un succès gagnant-gagnant en harmonie avec l'environnement, à bâtir un avenir prometteur et à explorer plus de possibilités dans le contexte de la vague croissante de la numérisation.

Pour obtenir la version complète du rapport sur le développement durable 2021 de ZTE, veuillez le télécharger en cliquant sur le lien ci-dessous.

https://res-www.zte.com.cn/mediares/zte/Files/PDF/white_book/2021_ZTE_EN.pdf

