Des victimes de la tragédie de Lac-Mégantic n'ont toujours pas encaissé leur part de la redistribution





QUÉBEC, le 20 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le ministère de la Justice du Québec souhaite joindre certaines personnes visées par la redistribution de 39 millions de dollars, effectuée par le gouvernement dans le cadre du plan d'arrangement intervenu dans le dossier judiciaire impliquant la compagnie Montreal, Maine & Atlantic (MMA) en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies.

En effet, un certain nombre de victimes visées n'ont toujours pas encaissé leur chèque, dont la validité expirera pour la plupart ce mois-ci.

Toutes les personnes ayant reçu un versement dans le cadre de la distribution des sommes en 2016 et qui n'ont pas reçu ou encaissé le chèque transmis en décembre 2021 ou au début de l'année 2022 sont priées de contacter rapidement le mandataire responsable de la redistribution, Richter Groupe-Conseil par courriel ([email protected]) ou par téléphone (1 866 845-8958).

Après une période de six mois suivant l'émission du chèque, celui-ci ne pourra plus être encaissé. L'émission d'un nouveau chèque devant être encaissé au plus tard le 30 septembre 2022 sera possible pour les personnes ayant contacté le mandataire responsable de la redistribution.

Rappelons que le gouvernement du Québec a annoncé la redistribution d'une somme d'environ 39 millions de dollars aux personnes ayant subi les impacts de la tragédie de Lac-Mégantic.

De cette somme, environ 20 millions de dollars sont redistribués directement, sans déduction d'honoraires d'avocates ou d'avocats, aux victimes ayant été reconnues dans le cadre des procédures judiciaires impliquant la MMA. Les chèques correspondant au versement de cette somme ont été transmis à la fin de l'année 2021 et au début de l'année 2022.

Par ailleurs, une somme de 19 millions de dollars sera investie au bénéfice de la communauté de Lac-Mégantic, pour le financement de projets significatifs pour les citoyens et citoyennes de la région. Les détails entourant ces investissements feront l'objet d'une annonce ultérieure.

