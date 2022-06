Air Canada proposera des vols saisonniers à destination de Bangkok et de Mumbai pour la saison hivernale 2022-2023





Seule liaison nord-américaine sans escale avec la Thaïlande. Quatre vols hebdomadaires à compter du 1 er décembre.

Vols quotidiens Toronto - Mumbai via Londres Heathrow dès le 29 octobre.

Rétablissement des principales dessertes de l'Inde, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande et du Pérou.

MONTRÉAL, le 20 juin 2022 /CNW Telbec/ - Air Canada a annoncé aujourd'hui l'expansion de son réseau international avec l'ajout d'une liaison avec Bangkok, en Thaïlande, sa première desserte sans escale de l'Asie du Sud-Est. La société aérienne rétablit aussi la desserte de Mumbai, sa deuxième destination dans le marché stratégique de l'Inde. La liaison saisonnière d'Air Canada avec Bangkok sera assurée au départ de sa plaque tournante transpacifique de l'aéroport international de Vancouver (YVR); les vols pour Mumbai seront assurés au départ de Toronto via Londres Heathrow. Ces deux services sont sous réserve des autorisations gouvernementales définitives.

« Nous sommes très heureux de lancer notre première liaison sans escale avec l'Asie du Sud-Est cet hiver, le seul service sans escale entre l'Amérique du Nord et la Thaïlande, destination loisirs très prisée des Canadiens, a déclaré Mark Galardo, premier vice-président - Planification du réseau et Gestion du chiffre d'affaires à Air Canada. Ce service donnera aux membres Aéroplan d'intéressantes occasions d'utiliser et d'accumuler des points. Le nouveau service sera lié à notre vaste réseau intérieur et transfrontalier, offrant à nos clients plus de commodité et de choix durant leurs voyages.

« Nous nous réjouissons également de reprendre notre desserte de Mumbai, plus grande ville de l'Inde et importante plaque tournante financière, commerciale et de divertissement. Cette desserte complète nos 13 vols hebdomadaires au départ du Canada pour Delhi. L'horaire de nos vols à destination de Mumbai comprend une escale à Londres Heathrow, qui offre une connectivité avec plus d'une douzaine de vols d'Air Canada et de United Airlines -- notre partenaire commercial Star Alliance -- entre l'Amérique du Nord et Londres, ainsi que des options supplémentaires pour voyager entre le Royaume-Uni et l'Inde. Le marché indien demeure très important pour Air Canada et nous sommes déterminés à reprendre dès que les circonstances le permettront les dessertes sans escale Toronto-Mumbai et Vancouver-Delhi actuellement suspendues. »

La liaison planifiée Vancouver-Bangkok ainsi que la liaison Toronto-Mumbai via Londres Heathrow seront assurées par des appareils 787 Dreamliner de Boeing, qui offrent le choix de trois cabines : la classe Signature Air Canada avec fauteuils entièrement inclinables, la classe Économique Privilège et la classe économique. On peut dès maintenant réserver des places à aircanada.com , à aircanada.com/aeroplan ou par l'application Air Canada ou encore auprès des Centres de services d'Air Canada et des agences de voyages.

Air Canada renforce son offre hivernale de vols internationaux pour le Pacifique Sud grâce au retour du service saisonnier Vancouver-Auckland, en Nouvelle-Zélande, et à l'ajout de vols pour Sydney et Brisbane, en Australie. Air Canada reprend également ses vols internationaux pour l'Amérique du Sud grâce au rétablissement des services saisonniers au départ de Montréal et de Toronto pour Lima, au Pérou.

« Nous poursuivons notre stratégie d'expansion de notre réseau mondial pour répondre à la demande refoulée et nous prévoyons exploiter cet hiver environ 81 % de notre capacité internationale de 2019. Nous avons hâte d'accueillir nos clients à bord! », a souligné M. Galardo.

Service primé

Le service à bord des vols internationaux d'Air Canada met en valeur des talents culinaires canadiens parmi les plus brillants, tels que David Hawksworth et Vikram Vij, chefs reconnus établis à Vancouver, ainsi que Jérôme Ferrer et Antonio Park, chefs montréalais de renom, qui composent le groupe de chefs réputés d'Air Canada. Les grands crus sélectionnés par Véronique Rivest, sommelière canadienne d'élite, complètent ces voyages pour gourmets.

Lorsqu'ils voyagent avec Air Canada, tous les clients ont la possibilité d'accumuler et d'échanger des points auprès d'Aéroplan, principal programme de fidélité au Canada. En outre, les clients admissibles peuvent profiter de l'enregistrement prioritaire, de l'accès aux salons Feuille d'érable, de l'embarquement prioritaire et d'autres privilèges.

Vol Origine Destination Jours d'exploitation Départ Arrivée Appareils Saison AC65 YVR

(Vancouver) BKK

(Bangkok) Lun., mer., ven.,dim. 23:00 05:55

(+2 jours) 787 de

Boeing Du 1er déc.

au 14 avr. AC66 BKK

(Bangkok) YVR (Vancouver) Mar., mer., ven.,dim. 08:30 06:35 787 de

Boeing Du 4 déc.

au 17 avr. AC856 YYZ

(Toronto) LHR (Londres) Tous les jours 20:30 08:30

(+1 jour) 787 de Boeing Du 29 oct.

au 24 mars

LHR

(Londres) BOM

(Mumbai) Tous les jours 11:10

(+1 jour) 01:40

(+2 jours)



AC855 BOM

(Mumbai) LHR

(Londres) Tous les jours 04:50 09:20 787 de Boeing Du 31 oct.

au 26 mars

LHR

(Londres) YYZ

(Toronto) Tous les jours 12:00 14:55





Principales liaisons internationales d'Air Canada rétablies ou renforcées pour la saison hivernale 2022-2023 :

Inde

Toronto-Mumbai Reprise du service quotidien saisonnier via Londres Heathrow le 29 octobre. Toronto-Delhi Service quotidien maintenu toute l'année. Vancouver-Delhi Reprise de trois vols hebdomadaires à compter du 1er octobre. Le vol sortant comprend une escale technique à Dublin à des fins d'exploitation. Montréal-Delhi Maintien de trois vols hebdomadaires toute l'année.

Pacifique Sud

Vancouver-Auckland Reprise de trois vols hebdomadaires à compter du 10 novembre, puis augmentation à cinq vols hebdomadaires de décembre à mars. Vancouver-Brisbane Augmentation à cinq vols hebdomadaires en décembre. Vancouver-Sydney Augmentation à 10 vols hebdomadaires en décembre et janvier.

Pérou

Toronto-Lima Reprise de deux vols hebdomadaires saisonniers à compter du 4 novembre. Montréal-Lima Reprise de deux vols hebdomadaires saisonniers à compter du 30 octobre.

Voyage à l'étranger en vue?

Visitez le portail Prêts à voyager d'Air Canada pour connaître les plus récentes exigences d'entrée gouvernementales. Les clients ont la responsabilité de vérifier s'ils satisfont à toutes les exigences d'entrée gouvernementales. Ils doivent notamment détenir les documents de voyage, les visas et les certificats de santé obligatoires appropriés, et respecter tous les autres critères d'admissibilité correspondant aux vols pour lesquels ils font l'achat de billets. Les exigences gouvernementales peuvent changer à court préavis.

