/M O D I F I C A T I O N -- Invitation aux médias - Conférence de presse à l'occasion du 10e anniversaire de NuChem Sciences : inauguration de ses nouveaux laboratoires ultramodernes et annonce par la députée de Saint-Laurent madame Marwah Rizqy/





Veuillez noter que l'invitation aux médias diffusée le 15 juin 2022 a été modifiée. Voir l'information pertinente ci-dessous.

MONTRÉAL, le 15 juin 2022 /CNW/ - Monsieur Marc LeBel, président de NuChem Sciences, invite les représentants des médias à une conférence de presse à l'occasion du 10e anniversaire de l'entreprise montréalaise et de l'inauguration de ses nouveaux laboratoires ultramodernes. L'événement aura lieu en présence de madame Marwah Rizqy, députée de Saint-Laurent, qui fera une annonce à cette occasion. Suivront une inauguration originale et différente de la traditionnelle coupe du ruban et une visite des laboratoires.

Date : Le lundi 20 juin 2022



Heure : 11 h 30



Endroit : 4800, rue Dobrin

Montréal (Québec) H4R 2P8

Stationnement gratuit





Les nouveaux laboratoires de NuChem sont considérés comme les plus modernes en Amérique du Nord. Pensées par des chimistes et pour des chimistes, ces installations de recherche sont plus spacieuses et répondent aux plus hauts standards de sécurité. Ce nouveau site vient s'ajouter aux trois autres situés à Montréal et à celui de Lévis.

Veuillez noter que les caméras et appareils photos ne pourront pas entrer à l'intérieur des laboratoires; des photos et un rouleau B montrant les coulisses de ces installations seront disponibles après l'événement.

SOURCE NuChem Sciences

Communiqué envoyé le 20 juin 2022 à 08:00 et diffusé par :