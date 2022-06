Loblaw éliminera tous les sacs d'épicerie en plastique à usage unique de ses magasins d'ici le début de 2023





Il s'agit de la plus récente d'une longue série d'annonces relativement aux efforts de Loblaw visant à lutter contre les changements climatiques

BRAMPTON, ON, le 20 juin 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, Les Compagnies Loblaw Limitée (TSX : L) (« Loblaw ») a annoncé qu'elle s'engage à éliminer tous les sacs d'épicerie en plastique à usage unique de ses magasins d'alimentation détenus par la société et franchisés, de ses pharmacies et de son service PC Express partout au pays, d'ici la fin du premier trimestre de 2023. Cette initiative s'ajoute aux nombreuses autres que l'entreprise a mises de l'avant il y a 15 ans, alors qu'elle était l'un des premiers grands détaillants au Canada à charger pour les sacs d'épicerie en plastique afin de réduire les déchets plastiques.

« En tant qu'organisation dotée d'une raison d'être et qui a à coeur d'aider les Canadiens à vivre bien, vivre pleinement, nous sommes fiers de poser un geste significatif face à un enjeu environnemental de taille », a déclaré Robert Sawyer, Chef de l'exploitation, Les Compagnies Loblaw Limitée. « Depuis 2007, nos efforts visant à réduire le nombre de sacs d'épicerie en plastique à usage unique distribués dans nos magasins ont potentiellement permis d'éviter l'enfouissement de 13,8 milliards de sacs. »

Les clients de Loblaw ont rapidement adopté les sacs réutilisables. En effet, le fait de charger pour les sacs en plastique a entraîné une baisse de 70 % de l'utilisation de ces sacs dans ses magasins, alors que les consommateurs se sont tournés vers les fameux sacs réutilisables et bacs en plastique rigide PC comme solutions de rechange durables. Au fur et à mesure que les sacs d'épicerie en plastique à usage unique seront systématiquement éliminés, province par province, les clients pourront compter sur une variété de solutions de rechange réutilisables ainsi que des communications continues pour les sensibiliser aux options disponibles.

Il s'agit de la plus récente d'une longue série d'annonces portant sur les efforts de Loblaw liés aux enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Plus particulièrement, afin de lutter contre les changements climatiques, Loblaw s'engage à atteindre zéro émission nette de gaz à effet de serre d'ici 2040 pour les émissions de Scope 1 et de Scope 2, et pour celles de Scope 3, d'ici 2050; à réduire les déchets plastiques en rendant tous les emballages faits de plastique de ses produits de marques contrôlées et de ceux emballés en magasin recyclables ou réutilisables d'ici 2025; à cesser l'acheminement des matières résiduelles organiques vers les sites d'enfouissement d'ici 2030; etc. Tous les engagements de la société en matière d'ESG sont décrits dans son Rapport ESG 2021.

À propos de Les Compagnies Loblaw Limitée

Les Compagnies Loblaw Limitée est le chef de file canadien dans les domaines de l'alimentation et de la pharmacie, ainsi que le détaillant et l'employeur du secteur privé le plus important au pays. Avec près de deux milliards de transactions par an dans son réseau inégalé de 2 500 magasins et ses options de commerce électronique à l'échelle nationale, Loblaw offre à ses clients des produits d'alimentation, pharmaceutiques et de beauté, ainsi que des vêtements et des services financiers, par le biais de plusieurs des marques les plus populaires et auxquelles les Canadiens ont le plus confiance : le Choix du Président, sans nom, Loblaws, Pharmaprix, Shoppers Drug Mart, No Frills, Real Canadian Superstore, T&T, Joe Fresh, PC Express et PC Finance. Le programme de fidélisation de l'entreprise, PC Optimum, compte plus de 18 millions de membres et est l'un des programmes de récompense les plus importants et les plus appréciés au Canada.

La raison d'être de Loblaw est d'aider les Canadiens à vivre bien, vivre pleinement. Elle offre des aliments sains et abordables, elle rend la santé, la beauté et le bien-être accessibles; l'épargne pour l'avenir possible; et le style essentiel réalisable.

