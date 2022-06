RGP INVESTISSEMENTS REMPORTE TROIS TROPHÉES FUNDGRADE A+ POUR SES PORTEFEUILLES SECTORWISE





MONTRÉAL, le 20 juin 2022 /CNW Telbec/ - 2021 a marqué l'histoire de RGP Investissements (RGP). La firme s'est démarquée en remportant 3 distinctions pour ses produits lors de la cérémonie annuelle de remise des Trophées FundGrade A+® de Fundata, tenue le 26 janvier 2022. Les trophées FundGrade A+ sont attribués aux fonds d'investissement qui ont affiché les meilleurs rendements ajustés au risque et ont maintenu des notes FundGrade élevées au cours d'une année civile complète. Les 3 portefeuilles SectorWise ont été à l'honneur, récoltant chacun un trophée à leur première année d'éligibilité, se classant favorablement par rapport à leurs pairs sur une période de 3 ans.

Portefeuille SectorWise Catégorie CIFSC Nombre

de fonds Date de début

FundGrade Date de calcul

FundGrade Portefeuille SectorWise

Conservateur Produits de taux

équilibrés

mondiaux 121 2018-11-30 2021-12-31 Portefeuille SectorWise

Équilibré Équilibrés

mondiaux neutres 120 2018-11-30 2021-12-31 Portefeuille SectorWise

Croissance Actions

mondiales

équilibrées 120 2018-11-30 2021-12-31

À propos de RGP Investissements

Depuis près de 25 ans, RGP Investissements fait fructifier les actifs de ses clients par ses solutions d'investissements innovantes. En tant que gestionnaire de fonds de placement spécialisé dans la gestion active de secteurs, l'entreprise met de l'avant une approche réfléchie, éprouvée et intégrée.

La firme est aussi signataire des Principes pour l'investissement responsable des Nations Unies (PRI) et membre de l'Association pour l'investissement responsable (AiR). L'investissement responsable (ESG) est au coeur des priorités et de la philosophie d'investissement permettant ainsi à l'entreprise d'établir des partenariats stratégiques et de se positionner en tant que leader dans le domaine.

Les Fonds RGP Investissements ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement futur. Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des dépenses peuvent tous être associés aux placements dans les fonds communs de placement. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les Fonds RGP Investissements sont offerts par des courtiers autorisés.

À propos des Trophées FundGrade A+® de Fundata

La note FundGrade A+® est utilisée avec la permission de Fundata Canada Inc., tous droits réservés. Les Trophées FundGrade A+® sont remis chaque année par Fundata Canada Inc. aux fonds d'investissement canadiens ayant systématiquement obtenu des notes FundGrade élevées au cours d'une année civile complète. Le calcul de la note FundGrade A+®, complémentaire de la notation mensuelle FundGrade, est déterminé à la fin de chaque année civile. Le système de notation FundGrade évalue les fonds en fonction de leur rendement ajusté au risque, mesuré par le ratio de Sharpe, le ratio de Sortino et le ratio d'information. Le résultat pour chaque ratio est calculé individuellement sur des périodes de 2 à 10 ans. Les résultats sont alors équipondérés en calculant une note mensuelle FundGrade. Les notes FundGrade sont réparties en cinq tranches qui vont de « A » (performance supérieure) à « E » (performance inférieure). Ainsi, 10 % des fonds gagnent la note A, 20 % des fonds obtiennent la note B, 40 % des fonds reçoivent la note C, 20 % des fonds recueillent la note D et 10 % des fonds reçoivent la note E. Tous les fonds admissibles doivent avoir reçu une note mensuelle FundGrade au cours de l'année précédente. La note FundGrade A+® utilise un calcul dans le style de « moyenne pondérée cumulative » (MPC). Les notes mensuelles FundGrade de « A » à « E » reçoivent des notations allant respectivement de 4 à 0. Le résultat moyen d'un fonds détermine son MPC. Tout fonds possédant un MPC supérieur ou égal à 3,5 reçoit la note A+. Les notes FundGrade sont susceptibles de changer chaque mois. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site Web www.FundGradeAwards.com. Même si Fundata fait de son mieux pour s'assurer de la fiabilité et de la précision des données présentées, l'exactitude de ces dernières n'est pas garantie par Fundata.

