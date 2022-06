Lancement d'une vidéo pour mettre un frein aux cancers chez les pompiers





MCMASTERVILLE, QC, le 20 juin 2022 /CNW Telbec/ - Quatre organisations québécoises ont choisi de faire front commun pour mettre un frein aux cancers qui affectent les pompiers.

L'Association des gestionnaires en sécurité incendie et civile du Québec (AGSICQ), le Service de sécurité incendie de Montréal (SIM), le Regroupement des Associations de Pompiers du Québec (RAPQ) et l'Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail, secteur « affaires municipales » (APSAM) ont choisi de collaborer, afin de sensibiliser leurs collègues et la population aux risques auxquels sont exposés les pompiers, jour après jour.

Au Canada, de 2012 à 2021, plus de 400 pompiers sont décédés d'un cancer reconnu comme étant lié à leur travail.

Historique de la vidéo

En octobre 2021, Pierre Clermont, assistant-directeur au SIM, apprend qu'il a un cancer du cerveau en phase 4. Au lieu de se laisser abattre par le poids du diagnostic, il décide - avec l'aide de partenaires et de collègues dans la même situation que lui - de réaliser une vidéo afin de sensibiliser le public et le milieu de la sécurité incendie aux risques des cancers professionnels.

Au Québec, seulement neuf (9) cancers sont reconnus comme étant reliés au métier de pompier ; alors que la plupart des provinces canadiennes en reconnaissent de 12 à 19. Les pompiers, qui risquent leur vie jour après jour pour protéger celle des autres, doivent souvent se battre devant des tribunaux administratifs quand tombe un diagnostic de cancer non reconnu alors qu'ils luttent déjà pour leur propre vie.

L'objectif de cette vidéo est de sensibiliser les pompières et pompiers à l'importance de l'obligation de porter leur équipement de protection individuel adéquatement et en tout temps, en plus d'initier un dialogue sur le dépistage précoce du cancer et l'importance de décontaminer adéquatement les vêtements et équipements après un incendie.

Cette vidéo a été dévoilée en primeur à l'ouverture du 54e Congrès de l'AGSICQ qui s'est déroulé du 21 au 24 mai. Ses promoteurs souhaitent maintenant qu'elle circule, afin de conscientiser le plus de gens possible, pour le bénéfice des quelques 21 000 pompiers et pompières du Québec.

Cliquez-ici pour consulter la bande-annonce de la vidéo !

Communiquez avec nous pour obtenir la version complète.

À propos de l'AGSICQ

Porte-étendard de l'excellence en matière de sécurité incendie, de secours de personnes et de sécurité civile, l'Association des gestionnaires en sécurité incendie et civile du Québec (AGSICQ) regroupe plus de 1000 membres répartis aux quatre coins de la province. Elle a pour mission de promouvoir et d'influencer la gestion des risques de toute nature dans ses différents champs de compétences. Par son expertise, elle participe au développement de règlements, de lois et de formations.

À propos du SIM

En activité depuis 1863, le Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) est le plus important de la province. Desservant une population de plus de 2 millions d'habitants, il effectue près de 108 000 interventions d'urgence incendie et de premiers répondants chaque année et compte près de 3000 effectifs répartis dans 66 casernes.

À propos du RAPQ

Le Regroupement des Associations de Pompiers du Québec (RAPQ) est formé d'associations de pompiers accréditées selon le Code du travail. Celles-ci représentent les pompiers oeuvrant auprès des plus grandes villes du Québec. Il s'agit de plus de 3 800 pompiers, presque exclusivement permanents, protégeant une population de 3,7 millions de citoyens, soit près de 45 % de la population québécoise.

À propos de l'APSAM

L'APSAM, l'Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail, secteur « affaires municipales », soutient les travailleurs et les employeurs du monde municipal dans leurs actions en prévention depuis 1985. Elle est constituée en vertu de l'article 98 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail. C'est un organisme à but non lucratif géré par un conseil d'administration paritaire composé d'un nombre égal de représentants syndicaux et patronaux provenant du secteur.

SOURCE Association des gestionnaires en sécurité incendie et civile du Québec (AGSICQ)

