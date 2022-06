Avis aux médias : Arrivée à Terre-Neuve-et-Labrador d'une solution d'analytique des médicaments - une première au Canada





ST. JOHN'S, NL, le 20 juin 2022 /CNW Telbec/ - BD organise un événement pour annoncer le lancement d'une solution d'analytique des médicaments visant à réduire l'utilisation d'antibiotiques et d'autres médicaments. Cette solution sera mise à l'essai dans les installations d'Eastern Health.

Un événement se tiendra le 22 juin 2022 à l'hôtel Sheraton de St. John's, à T.-N.-L., pour fournir les détails de cette mise à l'essai qui permettra d'utiliser cette technologie novatrice pour la première fois au Canada.

Les représentants des médias sont invités à assister à cette conférence de presse en personne ou à distance. Les conférenciers et les participants accorderont des entrevues après l'annonce.

Événement : Conférence de presse en direct Date : Mercredi 22 juin 2022 Heure : 10 h 30 à 12 h 30 (HT) / 9 h à 11 h (HE) Lieu : Hôtel Sheraton Newfoundland

115 Cavendish Square, St. John's, NL

A1C 3K2

Aucune réponse n'est requise, mais nous encourageons les membres des médias à communiquer d'avance avec nous pour s'enregistrer et faire inclure leurs questions à la période de questions.

Ordre du jour



Annonce 10 h 30 à 10 h 45 (HT) / 9 h à 9 h 15 (HE) - L'honorable John Haggie, ministre de la Santé et des Services communautaires, et Ron Johnson, vice-président, innovation et santé rurale, Eastern Health.



Conférenciers 10 h 45 à 11 h (HT) / 9 h 15 à 9 h 30 (HE) - Dr Peter Daley, médecin spécialiste des maladies infectieuses et microbiologiste, Université Memorial





11 h à 11 h 15 (HT) / 9 h 30 à 9 h 45 (HE) - Dr Kalvin Yu, vice-président, affaires médicales et scientifiques, BD





11 h 15 à 11 h 30 (HT) / 9 h 45 à 10 h (HE) - Allocution finale, Ivy Parks, présidente de BD-Canada



Période de questions 11 h 30 à 12 h (HT) / 10 h à 10 h 30 (HE)

Les questions peuvent être posées en personne ou à distance.

Participation à distance

Pour assister à cette annonce, suivez ce lien. L'inscription commencera à 10 h (HT) (8 h 30 [HE]). Les questions peuvent être posées en direct dans le clavardage.

Participants à l'événement

L'honorable John Haggie , ministre de la Santé et des Services communautaires

, ministre de la Santé et des Services communautaires D r Peter Daley , médecin spécialiste des maladies infectieuses et microbiologiste, Université Memorial

, médecin spécialiste des maladies infectieuses et microbiologiste, Université Memorial D r Kalvin Yu , vice-président, affaires médicales et scientifiques, BD

, vice-président, affaires médicales et scientifiques, BD Ivy Parks , présidente de BD- Canada

, présidente de BD- Ron Johnson , vice-président, innovation et santé rurale, Eastern Health

À propos de BD

BD compte parmi les plus importantes sociétés internationales de technologie médicale et demeure à l'avant-garde d'un monde en santé en participant à l'amélioration des découvertes médicales, des diagnostics et de la prestation des soins de santé. L'entreprise soutient les héros en première ligne des soins de santé en concevant des technologies, des solutions et des services novateurs qui contribuent à faire évoluer aussi bien le traitement clinique des patients que le processus clinique pour les fournisseurs de soins de santé. BD et ses 70 000 employés se passionnent pour l'amélioration de la sécurité et de l'efficacité du processus de prestation des soins par les cliniciens, pour permettre aux chercheurs de laboratoire de détecter les maladies avec exactitude et pour pousser les capacités des chercheurs à concevoir la prochaine génération de produits de diagnostic et de traitement. BD est présente dans presque tous les pays et elle s'associe à des organisations partout dans le monde pour s'attaquer à certains des enjeux de santé les plus complexes. En travaillant en étroite collaboration avec ses clients, BD peut contribuer à améliorer les résultats, à réduire les coûts, à accroître l'efficacité, à améliorer la sécurité et à élargir l'accès aux soins de santé. Pour obtenir de plus amples renseignements à propos de BD, rendez-vous sur bd.com/fr-ca ou entrez en contact avec nous sur LinkedIn à www.linkedin.com/company/bd1/ et sur Twitter à @BDandCo.

SOURCE BD - Canada

Communiqué envoyé le 20 juin 2022 à 07:30 et diffusé par :