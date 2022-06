La Banque CIBC annonce des changements à sa gamme de fonds communs de placement





TORONTO, le 20 juin 2022 /CNW/ - Banque CIBC (TSX : CM) (NYSE : CM) - La Banque CIBC a annoncé aujourd'hui un certain nombre de changements à sa gamme de produits, notamment des changements de nom de fonds, des réductions de frais et la dissolution de la catégorie D des Portefeuilles FNB CIBC (anciennement les Portefeuilles passifs CIBC).

Changements de nom de fonds

Le 20 juin 2022, ou vers cette date, les portefeuilles CIBC suivants seront renommés comme suit.

Nom actuel du fonds Nouveau nom du fonds Portefeuille passif prudent CIBC Portefeuille FNB prudent CIBC Portefeuille passif équilibré CIBC Portefeuille FNB équilibré CIBC Portefeuille passif équilibré de croissance CIBC Portefeuille FNB équilibré de croissance CIBC Portefeuille croissance dynamique sous gestion CIBC Portefeuille croissance Plus sous gestion CIBC

La Banque CIBC a également annoncé des changements touchant la composition sous-jacente des Portefeuilles FNB CIBC (anciennement les Portefeuilles passifs CIBC), délaissant les fonds communs de placement indiciels CIBC au profit des FNB indiciels CIBC, une série de FNB à faibles coûts.

Modifications des frais des Portefeuilles FNB CIBC

Le 20 juin 2022, ou vers cette date, les honoraires de gestion et les frais d'administration fixes des catégories A et F seront réduits comme suit :



Catégorie A Catégorie F

Frais actuels Nouveaux frais Frais actuels Nouveaux frais Honoraires de gestion 1,05 % 0,90 % 0,30 % 0,15 % Frais d'administration fixes 0,15 % 0,10 % 0,15 % 0,05 %

« Grâce aux Portefeuilles FNB CIBC, les FNB sont plus accessibles pour un plus grand nombre d'investisseurs canadiens, affirme David Scandiffio, président et chef de la direction, Gestion d'actifs CIBC. Ils combinent les FNB indiciels à faibles coûts de la Banque CIBC dans différentes catégories d'actif et expositions au sein d'un portefeuille bien diversifié, en offrant la commodité d'un seul placement. »

Dissolution de la catégorie D

La Banque CIBC a également annoncé la dissolution de la catégorie D des Portefeuilles FNB CIBC (anciennement les Portefeuilles passifs CIBC). Les modifications réglementaires entrées en vigueur le 1er juin 2022 interdisent le paiement de commissions de suivi aux sociétés de courtage autogérées. À la suite de ces changements, nous dissolvons la catégorie D, qui n'était offerte qu'aux investisseurs détenant des comptes auprès de courtiers à escompte.

Les placements dans les fonds communs de placement peuvent faire l'objet de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d'autres charges. Veuillez lire le prospectus simplifié avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et le rendement passé n'est pas garant du rendement futur.

