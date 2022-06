/R E P R I S E -- INVITATION AUX MÉDIAS - Conférence de presse concernant l'inauguration d'un laboratoire de recherche sur le traitement du cancer par magnétodrones/

Le ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional, M. Pierre Fitzgibbon, invite les représentants des médias à une conférence de presse pour faire le point sur le déploiement des zones...

OUTFRONT Média inc. , l'une des plus grandes entreprises de médias d'affichage aux États-Unis et au Canada, a annoncé aujourd'hui que sa filiale, Outfront Média Canada LP, a acquis un portefeuille d'actifs d'affichage numérique de prestige à Calgary,...