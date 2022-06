Fonds régions et ruralité - Plus de 1,6 M$ pour le développement du réseau de sentiers de la MRC des Pays-d'en-Haut





SAINTE-ADÈLE, QC, le 20 juin 2022 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, la ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la région des Laurentides, Mme Nadine Girault, et la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants et députée de Prévost, Mme Marguerite Blais, sont fières d'annoncer la concrétisation d'une entente de 1 645 470 $ avec la MRC des Pays-d'en-Haut pour le développement et l'aménagement de son réseau de sentiers.

Le projet vise à mettre de l'avant le réseau de sentiers comme catalyseur d'interconnexions physiques, sociales et culturelles des actifs naturels, des milieux de vie et de la population. Pour ce faire, différentes actions seront posées afin d'améliorer l'accessibilité et l'expérience des usagers, notamment par l'aménagement des sentiers et de leurs environs. De plus, une plateforme numérique permettra notamment de promouvoir les actifs naturels, patrimoniaux et culturels autour des sentiers de chaque municipalité pour favoriser leur découverte.

La participation du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) s'élève à 1 346 270 $, provenant du volet Projets « Signature innovation » des MRC du Fonds régions et ruralité (FRR). La MRC des Pays-d'en-Haut, pour sa part, alloue au projet une somme de 299 200 $.

« Comme ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, je trouvais essentiel que les MRC aient les leviers financiers nécessaires pour stimuler la vitalité de leur région. C'est exactement pour cette raison que notre gouvernement a créé le Fonds régions et ruralité! La somme investie aura des répercussions concrètes pour la MRC et lui permettra de se démarquer encore plus tout en valorisant ses actifs naturels, patrimoniaux et culturels. Je suis fière de l'annonce d'aujourd'hui! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« La création d'un réseau de sentiers accessibles à tous représente un bon moyen pour démocratiser les activités de plein air et en favoriser la pratique. Grâce à la collaboration entre les municipalités de la MRC des Pays-d'en-Haut, nos citoyens bénéficieront de nouveaux services afin de faciliter l'accès direct à la nature. Je félicite les élus de la MRC des Pays-d'en-Haut pour ce projet concret et rassembleur! »

Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la région des Laurentides

« La MRC des Pays-d'en-Haut possède une histoire, une culture et une économie locale dont elle peut être fière. Son réseau de sentiers est une belle occasion pour mettre en valeur les multiples points d'intérêt qui se trouvent sur l'ensemble de son territoire riche et diversifié. »

Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants et députée de Prévost

« Les études les plus récentes sur notre identité territoriale ont confirmé que les sentiers sont dans notre ADN régional depuis près d'un siècle. C'est ce qui nous caractérise comme étant un grand terrain de jeu. Les sentiers nous permettent d'accéder à la nature et de nous y connecter, d'y pratiquer des activités de plein air et de prendre conscience de sa valeur. Ce projet de développement de notre réseau de sentiers sera sans conteste une plus-value pour notre communauté. »

André Genest, préfet de la MRC des Pays-d'en-Haut

L'aide du MAMH s'inscrit dans le cadre du volet 3 - Projets « Signature innovation » des MRC du FRR. Ce volet encourage la mise en oeuvre de projets majeurs pour la MRC à partir d'un créneau d'intervention qu'elle a déterminé.

