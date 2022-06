/R E P R I S E -- SÉANCE PUBLIQUE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION D'EXO LE 22 JUIN 2022/

Les représentantes et représentants des médias sont conviés à une conférence de presse au cours de laquelle le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, dévoilera le nouveau plan de modernisation...

Récemment, les données publiées par AutoPat, la plate-forme mondiale de données sur les brevets automobiles, montrent que GWM a ouvert plus de 1 000 brevets de technologie de véhicules à énergie nouvelle l'année dernière. Cette année, GWM a ouvert...

Student Transportation of America/Student Transportation of Canada (STA/STC), troisième fournisseur de services de transport scolaire en Amérique du Nord, est heureux d'annoncer qu'il a conclu l'acquisition de Pacific Western Transportation (TPL), la...