Blackcatcard dévoile son offre pour les adolescents





Blackcatcard, un service néo-bancaire européen, propose un compte individuel avec une carte de paiement pour les adolescents de 16 ans et plus. L'ouverture et l'utilisation du compte ne nécessitent pas la participation d'un adulte.

GZIRA, Malte, 20 juin 2022 /PRNewswire/ -- Blackcatcard permet aux adolescents de 16 ans et plus d'ouvrir un compte IBAN individuel Euro avec une carte de paiement personnelle. Ils peuvent profiter de toutes les fonctionnalités qui sont disponibles pour un compte régulier, à l'exception des services de cryptomonnaie, qui seront activés à la majorité.

La nouvelle génération est plus avancée que les précédentes. Ayant plus facilement accès à l'information, les adultes de la génération Z sont déjà plus avertis sur le plan financier que toute génération précédente à leur âge. Ce niveau d'éducation financière provient de diverses sources, mais la plus importante est celle des médias sociaux comme YouTube et TikTok. Les adultes de la génération Z préfèrent les services bancaires en ligne aux services bancaires traditionnels, en effet, 99 % d'entre eux utilisent des applications de services bancaires mobiles.

Blackcatcard offre aux adolescents une variété de programmes de bonus, y compris un taux annuel de 2,2 % sur le solde du compte, 2 % de remise sur tous les achats Amazon, 5 % de remise sur tous les achats GooglePlay, et plus. La maintenance d'un compte IBAN et d'une carte est gratuite. Les clients peuvent également avoir leur nom préféré ou tout surnom imprimé sur la carte.

Blackcatcard est largement accepté partout dans le monde. Les cartes de paiement sont disponibles pour les clients de l'EEE ou de la Suisse. Les demandeurs d'autres pays ont accès à toutes les fonctionnalités du service, à l'exception de la carte de paiement. La carte est émise dans les 24 heures, car la carte virtuelle est instantanément disponible à l'ouverture du compte.

« Je crois que nous avons enfin atteint un âge où beaucoup d'adolescents de moins de 18 ans ont une meilleure compréhension des finances personnelles. Il est très bénéfique d'avoir une longueur d'avance dans l'application des connaissances, car cela peut conduire à une gestion financière plus sage pour l'avenir », a déclaré Olegs Cernisevs, directeur technique à Blackcatcard.

Blackcatcard est un service néo-bancaire fondé en 2019, basé en Europe. L'entreprise offre un compte IBAN avec des cartes de paiement qui sont gérées dans l'application mobile avec un service de cryptomonnaie intégré. La Blackcatcard est disponible pour les entreprises et les particuliers de 16 ans et plus, les services de cryptomonnaie sont disponibles pour les clients de plus de 18 ans. Blackcatcard est délivré par Papaya Ltd., autorisé par l'Autorité des services financiers de Malte comme une institution de monnaie électronique dont le numéro d'enregistrement est C55146.

