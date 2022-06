KPMG au Canada et MaRS Discovery District lancent un accélérateur de lutte contre les changements climatiques pour amener les grandes entreprises et les jeunes pousses canadiennes à combattre ce phénomène





Ce modèle de partenariat fera avancer le programme d'innovation du Canada dans plusieurs secteurs

MONTRÉAL, le 20 juin 2022 /CNW/ - KPMG au Canada et MaRS Discovery District ont lancé aujourd'hui l'accélérateur de lutte contre les changements climatiques. Il s'agit d'une collaboration visant à accélérer le programme d'innovation du Canada en comblant l'écart entre les grandes organisations et les jeunes entreprises en démarrage du pays.

Le programme met en rapport des clients de KPMG au Canada en quête de solutions technologiques à la crise climatique avec de jeunes entreprises de technologies vertes qui font partie de l'écosystème de MaRS et qui sont prêtes à prendre de l'expansion. L'objectif est de mettre rapidement en oeuvre des solutions d'innovation climatique à grande échelle en tissant des réseaux étroits entre les jeunes pousses, les grandes entreprises et les administrations publiques.

« Souvent, les jeunes pousses et les grandes entreprises travaillent en vase clos, sans se parler, explique Yung Wu, chef de la direction de MaRS Discovery District. Notre collaboration réunit leurs capacités complémentaires et permet de combler l'écart dans l'écosystème de l'innovation canadien. Dans l'économie d'aujourd'hui, aucune partie prenante n'est en mesure de résoudre à elle seule la crise climatique. De concert avec KPMG au Canada, nous établissons donc de solides coalitions en lançant l'accélérateur de lutte contre les changements climatiques. Il est temps d'aller au-delà des projets pilotes et de créer des modèles durables qui feront avancer le programme d'innovation du Canada. »

« Le Canada abrite plus d'une douzaine des principales entreprises d'écotechnologie du monde, au deuxième rang derrière les États-Unis, souligne Armughan Ahmad, président et associé directeur, Solutions numériques chez KPMG au Canada. Notre pays compte l'une des populations les plus instruites du monde, et la main-d'oeuvre du secteur technologique affiche depuis un an une croissance plus rapide que celle des États-Unis. Notre économie de l'innovation représente 12 % du PIB, mais son taux de croissance est de trois à six fois plus rapide que celui du reste de l'économie. Le Canada possède une base solide en recherche et en innovation, mais tire de l'arrière en commercialisation. L'accélérateur de lutte contre les changements climatiques permet de résoudre ce décalage. La collaboration entre KPMG au Canada et MaRS Discovery District représente un grand pas vers la commercialisation d'innovations canadiennes. »

En 2021, d'après l'Indice mondial de l'innovation de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, le Canada se classait au 16e rang sur 70 pays, mais reculait au 20e rang pour les résultats en matière de sophistication des entreprises et au 23e rang au chapitre des connaissances et de la technologie.

Selon l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), le Canada compte la plus forte proportion d'entreprises innovantes, mais la croissance prévue de son PIB par habitant ne serait que de 0,7 % entre 2020 et 2030 et de 0,8 % entre 2030 et 2060, ce qui le classerait au dernier rang parmi 38 pays avancés et membres du G20.

L'accélérateur de lutte contre les changements climatiques vise à stimuler la croissance économique et à faire avancer la commercialisation dans l'économie de l'innovation en technologies propres du Canada en associant la clientèle et les services-conseils de l'un des plus grands cabinets de services professionnels canadiens avec MaRS, le plus grand carrefour d'innovation en Amérique du Nord. Cette collaboration pourrait d'ailleurs s'étendre à d'autres secteurs : services financiers, soins de santé, facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) et commerce de détail.

« Les entreprises qui font partie de MaRS trouvent des solutions à certains problèmes parmi les plus pressants, dont les changements climatiques; elles créent aussi une valeur immense pour les grandes entreprises, les administrations publiques et les citoyens canadiens. Notre collaboration avec KPMG offre aux jeunes pousses l'occasion d'entrer en partenariat avec de grandes entreprises pour réaliser leur plein potentiel et commercialiser ces solutions de façon significative », ajoute M. Wu.

« L'avenir du Canada repose sur l'économie de l'innovation, et les organisations recherchent des solutions de pointe pour atteindre leurs objectifs dans des domaines comme les enjeux ESG et la transformation numérique. Les grandes entreprises et les administrations publiques possèdent la volonté et les ressources financières nécessaires pour innover, mais il leur manque parfois l'agilité des jeunes pousses. C'est pourquoi nous les mettons en contact avec des partenaires agiles, à la vision et aux objectifs semblables, qui peuvent mettre en oeuvre la technologie rapidement et à grande échelle. La collaboration de KPMG au Canada avec MaRS représente pour nous une façon efficace d'aider nos clients à commercialiser des innovations en matière de changements climatiques et dans d'autres domaines », affirme M. Ahmad.

BrainBox AI est une jeune pousse de Montréal qui fait partie de MaRS et participe à l'accélérateur de lutte contre les changements climatiques. L'entreprise se spécialise en logiciels d'intelligence artificielle (IA) servant à optimiser les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation pour rendre les bâtiments plus écoénergétiques.

« Entrer en partenariat avec de grandes entreprises et des administrations publiques dans le cadre de l'accélérateur de lutte contre les changements climatiques nous permet de démontrer qu'on peut utiliser à grande échelle notre technologie d'IA de pointe afin de réduire les émissions polluantes. Ce programme nous aide à trouver les bons partenaires rapidement et efficacement. Nous sommes disposés à travailler avec des administrations publiques et des entreprises pour les aider à réduire leur consommation d'énergie en permettant aux propriétaires d'immeubles de réduire considérablement leur empreinte carbone », explique Sam Ramadori, chef de la direction de BrainBox AI.

Jan De Silva, présidente et cheffe de la direction de la Chambre de commerce de la région de Toronto, souligne que des initiatives comme l'accélérateur de lutte contre les changements climatiques aideront les entreprises et les administrations publiques à réaliser plus rapidement leurs objectifs climatiques tout en faisant avancer la croissance économique et la compétitivité dans les centres d'innovation régionaux.

« Nous devons tous travailler à l'unisson pour lutter contre la crise climatique mondiale et mobiliser le potentiel économique de l'innovation climatique dans la région de Toronto. Des partenariats comme celui-ci réunissent de grandes entreprises et les jeunes pousses de Toronto pour mettre au point des solutions concrètes à long terme. J'espère que le modèle de l'accélérateur de lutte contre les changements climatiques servira de guide pour d'autres villes. Chose certaine, la Chambre de commerce continuera de soutenir cet apport à l'économie climatique. »

