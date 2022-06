/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le gouvernement du Canada fera une annonce importante sur la lutte contre la pollution par le plastique et y fera écho dans l'ensemble du pays/





QUÉBEC, le 17 juin 2022 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que le gouvernement du Canada fera une annonce importante au sujet de la lutte contre la pollution par le plastique. L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, et l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé, tiendront une conférence de presse hybride à Québec au sujet des plastiques à usage unique. De nombreuses annonces qui feront écho à celle du ministre Guilbeault et du ministre Duclos se tiendront ensuite dans l'ensemble du Canada.

Activité : Conférence de presse Date : Le lundi 20 juin 2022 Heure : 9 h (HAE) Lieu : Sur place, à la baie de Beauport

1, boulevard Henri-Bourassa

Québec (Québec)

et par webinaire sur Zoom



Pour assister à la conférence de presse en personne ou à distance (par webinaire sur Zoom), les représentants des médias doivent s'inscrire auprès de l'équipe des Relations avec les médias d'Environnement et Changement climatique Canada.

Annonces en parallèle

L'honorable Karina Gould, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, et Julie Dabrusin, secrétaire parlementaire du ministre des Ressources naturelles et du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, feront écho à l'annonce à Toronto, en Ontario.

Activité : Conférence de presse Date : Le lundi 20 juin 2022 Heure : 10 h (HAE) Lieu : Devant l'oeuvre du « robinet de plastique géant » déversant des plastiques à usage unique, à l'Aquarium Ripley

288, boulevard Bremner

Toronto (Ontario)

La députée Lena Metlege Diab fera écho à l'annonce à Bedford, en Nouvelle-Écosse.

Activité : Conférence de presse Date : Le lundi 20 juin 2022 Heure : 11 h 30 (HAA) Lieu : Luminate Co, marché du mieux-être

486, Starboard Drive

Bedford (Nouvelle-Écosse)

Terry Duguid, secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, fera écho à l'annonce à Winnipeg, au Manitoba.

Activité : Conférence de presse Date : Le lundi 20 juin 2022 Heure : 9 h 30 (HAC) Lieu : Marché Forks

1, chemin Forks Market

Winnipeg (Manitoba)

Le député Patrick Weiler fera écho à l'annonce à Vancouver, en Colombie-Britannique.

Activité : Conférence de presse Date : Le lundi 20 juin 2022 Heure : 9 h 30 (HAP) Lieu : Centre d'entreprise des sciences du Pacifique

4160, Marine Drive

West Vancouver (Colombie-Britannique)

Pour assister à l'une ou l'autre des annonces en parallèle, les représentants des médias sont priés de s'inscrire auprès de l'équipe des Relations avec les médias d'Environnement et Changement climatique Canada.

