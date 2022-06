ZS lance ZAIDYNtm Clinical Development et élargit sa plateforme numérique dédiée aux sciences de la vie





La société mondiale de technologie et de conseil en gestion ZS a annoncé le lancement de ZAIDYN Clinical Development. Cette offre est la dernière nouveauté en date apparue sur la plateforme ZAIDYN de ZS et a été créée pour permettre aux sociétés spécialisées dans les sciences de la vie de transformer et d'accroître l'engagement client, les performances de terrain, les analyses et désormais aussi la conception et la planification du développement clinique par voie numérique.

« Aujourd'hui, nous annonçons le lancement de ZAIDYN Clinical Development, qui vient couronner plus de 35 ans d'expertise logicielle », a déclaré Sanjay Joshi, directeur principal et responsable de la plateforme ZS. « Grâce à ZAIDYN, les organisations actives dans les sciences de la vie pourront connecter leurs équipes, produits, processus, applications, algorithmes et données partout dans le monde pour obtenir de solides informations, à même de façonner la recherche clinique et d'accélérer les calendriers de mise au point. Notre plateforme fonctionne sur la base de systèmes IT existants pour stimuler l'efficacité et la connectivité, réduire les coûts et permettre aux sociétés du secteur des sciences de la vie de toutes dimensions d'innover, d'évoluer et de croître parallèlement à l'écosystème mondial des soins de santé. »

ZAIDYN Clinical Development tire parti de la puissance d'un réseau d'apprentissage autonome, et d'informations et d'algorithmes basés sur l'IA pour créer une expérience d'essai clinique fluide, rapide et harmonieuse pour les utilisateurs commerciaux, intervenants de terrain et patients. Grâce à nos produits, les entreprises ont le pouvoir de :

Permettre aux équipes cliniques de stimuler l'innovation et la prise de décision tout au long du processus de développement clinique à l'aide de rapports et d'analyses dynamiques et instructifs, et permettre aux responsables de bénéficier d'un haut niveau de visualisation des essais cliniques

Optimiser la planification et la conception des protocoles des études cliniques en ayant recours à l'IA et à des informations prédictives qui reflètent les expériences et les perspectives des participants et des patients

Permettre aux équipes de tester et de modéliser les scénarios de recrutement et relatifs aux sites pour trouver un moyen de rendre les études plus inclusives et engageantes, alléger la charge qui incombe aux participants, limiter le nombre de modifications et intensifier l'efficacité des essais

Créer un ensemble toujours plus vaste de données d'essais cliniques historiques issues du secteur, de données réelles, de critères de sites et d'informations recueillies lors d'enquêtes menées auprès des patients

Élever le niveau de la recherche clinique grâce à des produits basés sur Amazon Web Services (AWS) qui respectent les normes de données cliniques les plus récentes et qui stimulent la connectivité de tous les systèmes situés en amont et en aval.

Plus de 130 sociétés utilisent déjà les produits de ZS pour orienter leurs décisions commerciales. Ces entreprises peuvent désormais allier l'expertise clinique des équipes de conseil de ZS aux fonctionnalités les plus récentes de ZAIDYN Clinical Development pour décloisonner leur activité clinique et commerciale et permettre aux équipes de collaborer plus efficacement.

« ZAIDYN Clinical Development aidera nos clients à gérer les changements radicaux que nous constatons à grande échelle dans l'ensemble de notre secteur, ainsi que les prochains changements, puisque l'IA et l'apprentissage automatique sont en train de métamorphoser la recherche et le développement (R et D) cliniques », a déclaré Aaron Mitchell, responsable international des pratiques d'excellence en R et D. « Disposer de plateformes de sciences de la vie plus intelligentes peut nous aider à améliorer la diversité des essais cliniques, à mettre des traitements qui sauvent des vies plus rapidement à la disposition des patients et à débloquer des schémas et des avancées qui transformeront l'avenir de la recherche clinique. Tout réside dans l'utilisation plus efficace des informations tirées des données afin de mettre en oeuvre des études plus inclusives et d'obtenir de meilleurs résultats sur les patients. »

« Grâce au soutien de ZS et de la plateforme ZAIDYN, nous accélérons la transformation initiée il y a trois ans », indique Cynthia Deparis, directrice des programmes chez Sanofi. « La plateforme nous aide à adopter une approche basée sur les données pour identifier les pays et sites les mieux adaptés aux études cliniques. Cela nous a aidés à intégrer et à élargir notre ensemble de données d'essais cliniques opérationnels en vue de cibler des sites et des pays qui nous permettent d'étoffer notre portefeuille de développement et d'envisager divers paramètres stratégiques comme l'environnement concurrentiel, les activités de nos pairs, les connaissances historiques relatives aux sites et les informations qui nous parviennent des sites concernés. Grâce à celles-ci et à notre capacité à modéliser divers scénarios, nous continuons à optimiser le recrutement et la précision de nos projections, ce qui place notre activité de développement d'essais cliniques au coeur d'un cycle d'amélioration continue. »

À propos de ZS

ZS est une société de technologie et de conseil en gestion axée sur la transformation des soins de santé à l'échelle internationale et au-delà. Nous tirons parti de nos analyses de pointe, ainsi que du pouvoir des données, de la science et des produits pour aider nos clients à prendre des décisions plus intelligentes, à fournir des solutions innovantes et à améliorer les résultats au bénéfice de tous. Fondée en 1983, ZS emploie plus de 12 000 collaborateurs répartis dans 35 bureaux partout dans le monde. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.zs.com ou suivez-nous sur Twitter et LinkedIn.

