OUVERTURE DES INSCRIPTIONS POUR GOOD FOOD MAKERS 2022





PARMA, Italie, 20 juin 2022 /PRNewswire/ -- Barilla et Plug and Play recherchent des talents et des idées pour l'avenir durable et technologique du secteur alimentaire. Les candidatures pour Good Food Makers, l'accélérateur mondial de startups alimentaires innovantes stimulant le développement de nouvelles solutions alimentaires durables, seront ouvertes jusqu'au 22 juillet à https://www.plugandplaytechcenter.com/milan/good-food-makers/ . Les idées novatrices recherchées pour 2022 sont axées sur quatre domaines :

AgroTech : des solutions innovantes pour améliorer les pratiques agronomiques et la gestion de la qualité et de la sécurité alimentaire (par ex. la robotique, les drones, les systèmes de surveillance, l'intelligence numérique, l'analyse des données de l'IA) ;

Produit et service : des solutions pour valoriser l'expérience de la livraison des boîtes de pâtes ;

Production durable : utilisation de systèmes d'intelligence artificielle pour réduire la consommation d'énergie ;

Innovation technologique : en mettant l'accent sur le séchage des pâtes et la cuisson des produits de boulangerie, pour améliorer l'efficacité, la qualité et/ou fournir de nouvelles caractéristiques sensorielles.

Good Food Makers, qui en est à sa quatrième année, a été créé pour soutenir les innovateurs du secteur alimentaire et stimuler le développement de nouvelles solutions alimentaires durables. Il comprend un programme de huit semaines, au cours duquel les startups travaillent côte à côte avec les cadres supérieurs de Barilla pour développer et tester ensemble de nouvelles idées, grâce à la vision d'une entreprise qui s'engage à produire des aliments sains et de qualité depuis 145 ans.

Pour les aider à entreprendre ce chemin de croissance partagé, les quatre startups sélectionnées recevront 10 000 $ de soutien pour que leur projet soit mis en oeuvre pendant le programme d'accélération, et elles auront l'opportunité de nouer de futures collaborations avec le groupe Barilla.

En quatre ans, Good Food Makers a attiré plus de 400 startups participantes et impliqué plus de 100 cadres supérieurs de Barilla. Les startups gagnantes ont eu l'opportunité de co-développer leurs idées avec les responsables de l'entreprise en testant et validant les solutions aux défis proposés. Cette année, le partenariat avec Plug And Play, la plus grande plateforme d'innovation ouverte au monde, renforcera encore la capacité à atteindre les meilleures startups en AgTech et FoodTech.

Good Food Makers confirme la vocation du groupe Barilla à être à la pointe de l'innovation dans le domaine de l'alimentation, y compris avec des solutions de niche comme les pâtes et les biscuits à base de farine de légumineuses, ou les pâtes imprimées en 3D. Elle est également active depuis 2017 dans l'écosystème des startups Foodtech avec Blu 1877, son véhicule de capital-risque récemment intégré à Barilla avec la création de Blu Future, un espace dédié aux projets d'innovation et au soutien de nouvelles idées commerciales dans le secteur alimentaire pour aider les gens à mieux vivre sur une meilleure planète pour les générations futures.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1842423/Barilla_applications.jpg

Communiqué envoyé le 20 juin 2022 à 04:00 et diffusé par :