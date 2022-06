Un été torride : EcoFlow lance ses promotions saisonnières en Europe





BERLIN, 20 juin 2022 /PRNewswire/ - EcoFlow, société de solutions d'énergie renouvelable et d'alimentation portable, dévoile ses promotions estivales proposées aux clients sur toute une gamme de produits. Les particuliers ou les familles qui s'apprêtent à partir camper ou qui cherchent un mode de vie plus durable ou plus autonome sur le plan énergétique trouveront leur bonheur dans ces offres exceptionnelles. Les utilisateurs pourront profiter de promotions sur des produits de la gamme portable RIVER et de la gamme puissante DELTA.

Pendant cette période de promotion saisonnière, les clients peuvent économiser jusqu'à 14% en achetant sur le site d'EcoFlow .

Le générateur électrique portable DELTA Max 1600 d'EcoFlow, station électrique alimentée par batterie d'une capacité de 1,6KWh, figure parmi les nombreux produits proposés. Parfaite pour les camping-caristes et les personnes qui vivent hors réseau, la batterie est capable d'alimenter jusqu'à 10 appareils en même temps via des prises AC, DC ou USB. Avec un prix initial de 1 799 ?, la station DELTA Max 1600 est en promotion à 1 699 ?, soit 100 ? (150 £) de réduction.

Le très populaire station électrique portable RIVER Max est également en promotion : initialement affichée à 699 ?, elle est désormais proposée au prix de 599 ?. Grâce à la technologie X-Stream brevetée par EcoFlow, l'onduleur intelligent permet une charge rapide en moins d'une heure pour passer de 0% à 80% de chargement, ainsi qu'une batterie amovible supplémentaire, ce qui en fait le compagnon idéal pour les usagers recherchant plus de portabilité.

Parmi les autres produits concernés par ces promotions, la station électrique RIVER mini et la station électrique DELTA mini.

Ryan Xing, responsable de la région Europe chez EcoFlow, a déclaré : « Avec l'été, les jours s'allongent et les promotions immanquables reviennent. Transformer la façon dont les particuliers et les ménages accèdent à l'énergie est l'une des principales missions d'EcoFlow, et cette promotion est une occasion pour les utilisateurs de commencer leur transition vers des solutions énergétiques plus durables. »

Pour plus d'informations et pour accéder aux meilleures promotions de la saison, rendez-vous sur le site d'EcoFlow. Au mois de juillet, EcoFlow participera également à l'opération annuelle Prime Day sur Amazon UK. D'autres promotions seront dévoilées sur Amazon d'ici le 12 juillet.

À propos d'EcoFlow

EcoFlow est une entreprise de solutions d'alimentation portable et d'énergie renouvelable Depuis sa création en 2017, EcoFlow a offert la tranquillité d'esprit à ses clients dans plus de 100 marchés grâce à ses gammes de stations électriques portables DELTA et RIVER et à ses accessoires écoresponsables. La mission d'EcoFlow est de réinventer la façon dont le monde accède à l'énergie en trouvant des solutions de stockage d'énergie innovantes, plus légères, plus durables, propres, silencieuses et renouvelables. Les produits d'EcoFlow sont désormais disponibles dans 40 pays et régions d'Europe, et distribués par un réseau de plus de 400 détaillants locaux.

