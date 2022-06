Solasia Pharma : DARVIAS® Injection 135 mg (Nom générique : DARINAPARSIN /Code de développement : SP-02) Approuvé au Japon





Solasia Pharma K.K. (TSE : 4597, Siège : Tokyo, Japon, président et chef de la direction : Yoshihiro Arai, ci-après « Solasia ») a annoncé officiellement aujourd'hui qu'un médicament organoarsénié « DARVIAS® en injection de 135 mg » (SP-02, ci-après DARVIAS®) avait été approuvé pour le lymphome T périphérique (ci-après « LPCT ») récidivant ou réfractaire par le ministère de la santé, du travail et des affaires sociales (Ministry of Health, Labor and Welfare, MHLW). Solasia a déposé un dossier de demande de nouveau médicament auprès du MHLW au Japon en juin 2021. En octobre 2021, Nippon Kayaku Co., Ltd. (TSE : 4272, siège : Tokyo, Japon, président : Atsuhiro Wakumoto) a obtenu un accord de licence avec DARVIAS® pour les droits de commercialisation au Japon.

DARVIAS®, un composé organoarsénié à activité anticancéreuse, est un nouvel agent à cible mitochondriale développé pour le traitement de divers cancers hématologiques et solides. Le mécanisme d'action du médicament proposé implique la perturbation de la fonction mitochondriale, une production accrue des dérivés réactifs de l'oxygène et la modulation des voies de transduction de la signalisation intracellulaire. On pense que le DARVIAS® exerce un effet anticancéreux en induisant l'arrêt et l'apoptose du cycle cellulaire. Cette approbation est basée sur le résultat d'une étude multinationale asiatique de phase II du SP-02 chez des patients présentant un LPCT récidivant ou réfractaire, le Japon étant le premier pays où il a été approuvé.

M. Yoshihiro Arai, Président et chef de la direction de Solasia, a commenté cette approbation comme suit :

Depuis sa fondation, nous nous sommes concentrés sur le développement de nouvelles options de traitement qui améliore la qualité de vie des patients dans le traitement d'un cancer qui affecte un Japonais sur deux. Les deux produits, episil® Oral Solution et Sancuso®, qui ont été développés avec succès jusqu'à présent, ne sont pas destinés au traitement du cancer lui-même, mais sont utilisés comme soins de soutien pour la suppression des nausées / vomissements provoqués par la chimiothérapie et le soulagement de la douleur associée à la mucosité buccale provoquée par la chimiothérapie et la radiothérapie. DARVIAS® est notre première demande de nouveau médicament contre le cancer approuvée. Nippon Kayaku est notre partenaire commercial et a des compétences manifestes dans le domaine de l'oncologie. Nous nous réjouissons de l'opportunité qui nous est donnée de pouvoir fournir DARVIAS® aux institutions médicales qui offrent de nouveaux traitements pour les cancers dans l'ensemble du pays en exploitant la vaste expérience de Nippon Kayaku en oncologie, et de contribuer au traitement des patients atteints du LPCT. »

À propos de DARVIAS®

DARVIAS®, un médicament organoarsénié, est un nouvel agent contre le cancer ciblant les mitochondries.

DARVIAS® provoque l'arrêt et l'apoptose du cycle cellulaire à travers la perturbation de la fonction mitochondriale et une productionaccrue des dérivés réactifs de l'oxygène dans les cellules tumorales. En plus du LCPT, il a été suggéré que les indications cibles potentielles seraient les autres cancers hématologiques (lymphomes, leucémie), et les tumeurs solides. Concernant l'expansion future des indications, Solasia explorera les stratégies de développement clinique en consultation avec Nippon Kayaku. DARVIAS® s'est vu octroyer la désignation de médicament orphelin aux États-Unis et dans l'Union européenne.

À propos de Solasia

Solasia est une société pharmaceutique spécialisée basée en Asie, dont la mission consiste à offrir de « meilleurs médicaments pour un avenir plus radieux ». Afin de répondre aux besoins médicaux non satisfaits dans le domaine de l'oncologie, Solasia développe des médicaments innovants qui contribuent à une meilleure santé et à un avenir plus radieux pour ldes patients. Rendez-vous sur le site Internet de la société https://solasia.co.jp/en/ pour en savoir plus.

