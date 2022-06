Soutenant le développement à faible émission de carbone de l'industrie automobile, GWM ouvre plus de 1 000 brevets sur les véhicules à énergie nouvelle





BAODING, Chine, 20 juin 2022 /PRNewswire/ -- Récemment, les données publiées par AutoPat, la plate-forme mondiale de données sur les brevets automobiles, montrent que GWM a ouvert plus de 1 000 brevets de technologie de véhicules à énergie nouvelle l'année dernière.

Cette année, GWM a ouvert 1 301 brevets de véhicules à énergie nouvelle et autorisé 914 brevets, se classant ainsi au premier rang des entreprises automobiles sur le marché chinois.

Selon un rapport également publié par ce site Web, avec GWM prenant la tête, le nombre de brevets ouverts au marché par les entreprises chinoises de véhicules finis a augmenté rapidement, ce qui a permis de rattraper ou de dépasser les entreprises de véhicules à financement étranger sur le marché chinois.

Depuis de nombreuses années, GWM a continuellement augmenté ses investissements dans la R&D des véhicules à énergie nouvelle et a établi diverses voies de développement en lançant des véhicules hybrides et purement électriques.

Pour accélérer l'itération et la mise à niveau des produits à énergie nouvelle, GWM a développé la technologie « L.E.M.O.N. DHT ». Il s'agit d'un système hybride essence-électricité hautement intégré qui s'applique aux modèles dont l'architecture de puissance est PHEV ou HEV. Les modèles des deux architectures peuvent offrir aux consommateurs une expérience de conduite plus longue, plus puissante et plus confortable.

Le WEY Coffee 01, qui adopte l'architecture PHEV, est équipé d'un bloc de batteries à haute densité énergétique, avec une autonomie en mode électrique pur relativement plus longue. Dans le cadre d'une utilisation quotidienne, cette configuration pourrait réduire le nombre de charges et aider les utilisateurs à se libérer au maximum des problèmes de charge fréquente. Cette voiture peut également passer automatiquement en mode avec une puissance combinée de carburant et d'énergie électrique pour permettre aux conducteurs d'accélérer avec suffisamment de puissance pour dépasser lorsqu'ils roulent à grande vitesse.

Afin de répondre aux demandes des divers acheteurs mondiaux pour une conduite plus économique et respectueuse de l'environnement, GWM a lancé HAVAL JOLION HEV et HAVAL H6 HEV sur le marché thaïlandais. Soutenu par la technologie « L.E.M.O.N. DHT », les deux modèles peuvent répondre aux besoins de faible consommation de carburant dans différentes conditions routières. Lorsque les conducteurs rencontrent des embouteillages aux heures de pointe, le système peut passer à l'énergie électrique pour minimiser la consommation de carburant.

GWM réalise également diverses réalisations technologiques dans le domaine des véhicules électroniques purs, tels que les entraînements électriques et les commandes électriques. Parmi elles, les cellules de batterie longue de type L ont été appliquées à divers modèles de la marque ORA avec succès sur le marché chinois.

Aujourd'hui, GWM adhère au concept d'« Investissement excessif et R&D précis ». Selon le rapport financier 2022 de GWM, GWM a investi 9,07 milliards CNY dans la R&D des nouvelles énergies et des technologies intelligentes l'année dernière.

Pour atteindre l'objectif de neutralité carbone mondiale, GWM continuera à étendre la disposition des nouveaux produits énergétiques à l'avenir. La société a prévu de lancer des dizaines de véhicules à énergie nouvelle dans les années à venir afin d'offrir une expérience de conduite plus verte et plus intelligente aux clients du monde entier.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1842301/image_1.jpg

Communiqué envoyé le 20 juin 2022 à 03:12 et diffusé par :