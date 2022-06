500 Global et la Société du Port d'Ashdod dévoilent le 1er lot de l'Ashdod Accelerator by 500 (« Accélérateur d'Ashdod par 500 »)





500 Global, une société de capital-risque internationale de premier plan, et la Société du Port d'Ashdod (« Ashdod Port »), le port national d'Israël, ont dévoilé aujourd'hui 12 startups du 1er lot de l'Ashdod Port Accelerator by 500. Elles sont originaires d'Israël, avec une startup basée en Allemagne.

500 Global et la Société du port d'Ashdod se sont associées en janvier 2022 pour guider les startups et les aider à tester et valider les opportunités de partenariat avec Ashdod Port. Le programme Ashdod Port Accelerator by 500 est constitué de 12 semaines de masterclasses et de conseils spécialisés dans des domaines tels que la stratégie commerciale, les ventes et le marketing, et la collecte de fonds, de la part du réseau de mentors experts de 500 Global. Le programme est suivi d'une participation à une démonstration de faisabilité accélérée pendant cinq à six mois, avec le potentiel de faire l'objet d'un investissement par Ashdod Port.

Les qualifiés du programme dans cette première cohorte proposent des solutions aux problèmes de l'énergie, de la logistique, des opérations portuaires, et de l'expédition. Ils continueront de travailler sur leur démonstration de faisabilité à Ashdod Port jusqu'en octobre, avec l'aide d'un personnel portuaire formé. Le 22 juin 2022, ils présenteront leurs initiatives à Ashdod lors de l'événement Blue Ocean for Startups, qui sera également diffusé par webdiffusion auprès d'un public invité composé de leaders de l'industrie et d'acteurs de l'écosystème.

Cet événement exclusif présente un groupe d'experts du secteur qui partageront leurs connaissances sur le rôle des startups dans la création de l'innovation, ainsi que les tendances et opportunités d'investissement dans le secteur maritime en Israël et dans le monde entier.

« Ashdod Port, le port d'Israël, est fier d'être un chef de file de l'industrie de l'innovation, fournissant des sites bêta pour les startups, et soutenant les nouvelles technologies dans le secteur maritime. Outre l'ambition d'être non seulement le port le plus gros, mais aussi le plus intelligent d'Israël, Ashdod Port s'est donné pour objectif de soutenir l'innovation. Nous sommes fiers de notre relation avec 500 Global, et d'offrir l'un des seuls programmes accélérateurs, exploité dans un port. Il ne fait aucun doute que le port deviendra bientôt un acteur majeur de l'écosystème. Nous sommes fiers d'héberger notre Journée de démonstration ici même au port le 22 juin, et de vous présenter comment, sur une courte période, le programme a développé une dynamique et a été capable de promouvoir les startups de diverses façons, grâce au programme et aux employés du port qui les accompagnent », a confié Roy Avrahami, directeur de l'information d'Ashdod Port.

« Notre Ashdod Port Accelerator by 500 est une initiative véritablement unique, grâce à la vision et la conviction de notre partenaire quant au fait que la technologie peut jouer un rôle central dans la modernisation de l'industrie maritime. Ashdod sert ainsi de modèle pour les autres ports. Notre premier lot de startups s'est acquis une base solide de partenariats d'entreprise en travaillant avec Ashdod Port, et nous estimons qu'elles ont toutes les chances de réussir en Israël et au-delà », a déclaré Ee Ling Lim, directeur exécutif des Programmes internationaux, chez 500 Global.

« Le partenariat entre 500 Global et Ashdod Port est une collaboration révolutionnaire apte à consolider le port en tant que joueur clé dans l'écosystème d'innovation israélien. L'objectif de l'Ashdod Port Accelerator by 500 consiste à créer une nouvelle génération de startups capables de répondre aux besoins des points névralgiques du port, mais aussi d'être assez attractif pour être mis en oeuvre dans d'autres ports dans le monde entier. À la lumière de ce partenariat unique, nous sommes impatients de soutenir et participer à la Journée de démonstration, à venir, qui aura lieu le 22 juin 2022 », a commenté Tal Chen, partenaire chez Deloitte Israel, et co-dirigeant de Deloitte Catalyst.

Pour participer à l'événement Blue Ocean for Startups, veuillez vous inscrire ici. En savoir plus sur l'événement et les startups qui seront présentés, ici.

À propos de 500 Global

500 Global est une société de capital-risque avec 2,7 milliards USD d'actifs sous gestion, spécialisée en investissement précoce dans les fondateurs créant des entreprises technologiques à croissance rapide. Nous nous concentrons sur les marchés où la technologie, l'innovation et le capital peuvent libérer de la valeur à long terme et stimuler la croissance économique. Nous travaillons en étroite collaboration avec les principales parties prenantes et conseillons les gouvernements et les entreprises sur la meilleure façon de soutenir les écosystèmes entrepreneuriaux, afin que les startups puissent prospérer. 500 Global a soutenu plus de 5 000 fondateurs représentant plus de 2 600 entreprises opérant dans 81 pays. Notre portefeuille comprend 45 sociétés évaluées à plus d'un milliard USD et plus de 130 sociétés évaluées à plus de 100 millions USD. Nos plus de 140 membres de l'équipe sont situés dans plus de 20 pays et apportent une expérience en tant qu'entrepreneurs, investisseurs et opérateurs de certaines des plus grandes entreprises technologiques du monde.

À propos d'Ashdod Port

Ashdod Port, Le Port d'Israël, est le principal port maritime de l'État d'Israël, jouissant d'un emplacement stratégiquement avantageux. Dans un contexte de demande croissante, Ashdod Port a incorporé les progrès technologiques dans ses opérations, et inspiré d'autres ports à travers le monde. Ashdod Port a collaboré avec d'autres institutions et ports pour établir des ambassades de l'innovation qui promeuvent la croissance au sein du secteur. Il investit fréquemment dans de nouveaux équipements et infrastructures pour un bénéfice privé et public, et soutient les entrepreneurs au stade initial prometteurs pour renforcer l'écosystème de l'innovation maritime en Israël et dans le monde entier.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

