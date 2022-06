ALL SEAS CAPITAL INVESTIT DANS LE GROUPE FRANÇAIS DE CENTRES MEDICAUX SOMED





All Seas Capital Fund I (« All Seas Capital »), un fonds d'investissement paneuropéen qui fournit des solutions de financement flexibles et à long terme aux PME et ETI françaises de premier rang, annonce un investissement de capital-croissance dans SoMeD Santé (« SoMeD » ou la « Société »), un groupe de centres de santé privés en France.

SoMeD opère un groupe d'établissements de santé polyvalents, comprenant des services de médecine générale et spécialisée, de radiographie et de soins dentaires, depuis neuf sites répartis en France. Les praticiens bénéficient d'équipements médicaux ultramodernes et d'une infrastructure administrative centralisée.

L'investissement d'All Seas Capital permettra à l'ambitieuse équipe dirigeante de SoMeD, menée par Yehoram Houri et le Dr. Bénédicte Gautreau, d'accélérer sa stratégie de croissance. La Société compte quadrupler le nombre de structures qu'elle exploite en France au cours des quatre prochaines années, en capitalisant sur les besoins de santé grandissants et de plus en plus complexes de la population, ainsi que sur le déplacement des services de soins de premier recours des hôpitaux vers les établissements de santé de proximité, une tendance qui a été accentuée par la pandémie. De plus, les infrastructures de santé publiques françaises font face à un sous-investissement chronique, accentuant la demande pour les services médicaux privés, ainsi qu'à des traditions désuètes des cabinets individuels de médecine libérale qui ne correspondent plus aux besoins et aspirations des nouvelles générations. Les centres médicaux SoMeD, quant à eux, sont situés dans des endroits très fréquentés et facile d'accès, permettant aux patients un suivi plus régulier, en secteur I conventionnel et en Tiers Payant intégral.

Fort de son expertise en investissement, All Seas Capital travaille en étroite collaboration avec Yehoram Houri, le Dr. Bénédicte Gautreau et leur équipe afin de poursuivre le développement de la Société au niveau du conseil d'administration et de la direction opérationnelle, ainsi que pour identifier des opportunités de fusions et acquisitions en complément du plan de croissance interne.

All Seas Capital a été créé récemment par Marc Ciancimino et Cristobal Cuart, précédemment Co-Fondateurs et Directeurs de l'activité européenne mezzanine et preferred equity de KKR. All Seas Capital propose des solutions de financement flexibles ainsi qu'une expertise en matière de gouvernance aux entrepreneurs nécessitant un accès à des financements stratégiques, mais ne souhaitant pas vendre de participation majoritaire. SoMeD est le troisième investissement d'All Seas Capital, après Hakim Opticians Group, un groupe d'opticiens indépendants et Attivo Group, un planificateur financier agréé indépendant, tous deux en forte croissance et basés au Royaume-Uni.

Emmanuel Logan-Moll, Managing Director chez All Seas Capital, commente :

« Nous sommes ravis de réaliser notre troisième investissement en nous associant à SoMeD et à son ambitieuse équipe de management. Ils ont créé un groupe de centres médicaux de qualité à travers la France, fondé sur une demande sous-jacente importante due au vieillissement de la population ainsi que le besoin d'accès à des traitements médicaux de plus en plus complexes. L'équipe SoMeD a fait preuve de justesse dans le choix de l'emplacement de ses centres médicaux et, en s'associant à All Seas Capital, va pouvoir accélérer son plan de croissance au cours des prochaines années. »

Yehoram Houri, PDG de SoMeD, commente :

« Avec All Seas Capital, nous avons trouvé à la fois un investisseur nous permettant d'accélérer notre plan de développement, mais aussi un partenaire expérimenté et impliqué pour nous aider à structurer et à développer notre entreprise. Nous avons été séduits dès le premier jour par la forte valeur ajoutée et l'esprit entrepreneurial de l'équipe d'All Seas Capital. »

Marc Ciancimino, Co-Fondateur d'All Seas Capital, souligne :

« Nous constatons que notre stratégie d'investissement hybride est très attractive pour les entrepreneurs ainsi que les PME et ETI familiales d'Europe occidentale ; des entreprises qui ont déjà une certaine envergure, qui nécessitent un accompagnement et du capital comme catalyseurs de croissance, mais ne souhaitant pas vendre une participation majoritaire. Nous sommes le partenaire idéal pour SoMeD, et sommes ravis qu'ils soient notre troisième investissement du premier fonds d'All Seas Capital. »

All Seas Capital a été conseillé par Sabbag Advisor, Alvarez & Marsal, PwC, Lamartine Conseil et Loyens & Loeff, et SoMeD par Cambon Partners, Exelmans, Argos Avocats et Moncey.

- Fin -

À propos d'All Seas Capital

All Seas Capital est un fonds d'investissement paneuropéen qui fournit des solutions de financement flexibles et à long terme aux PME et ETI françaises de premier rang. L'équipe est menée par Marc Ciancimino et Cristobal Cuart, qui ont co-fondé et dirigé l'activité européenne mezzanine et preferred equity de KKR et qui disposent d'une grande expérience professionnelle acquise au travers de plus de 3,4 milliards d'euros investis dans 45 entreprises.

Nous collaborons et proposons des solutions de financement flexibles ainsi qu'une expertise en matière de gouvernance aux entrepreneurs ainsi qu'aux PME et ETI françaises d'Europe occidentale nécessitant un accès à des financements stratégiques, mais ne souhaitant pas vendre de participation majoritaire. Nous identifions les entreprises qui ont déjà une certaine envergure mais ayant besoin d'un accompagnement et de capital comme catalyseurs de croissance.

La stratégie hybride d'All Seas Capital, qui combine dettes et capitaux propres, considère des critères ESG tout au long de son processus d'investissement afin de positionner son portefeuille selon une perspective de croissance durable.

www.allseascapital.com

Marc Ciancimino, Co-Fondateur

Avant de fonder All Seas Capital, Marc était Associé (« Membre ») chez KKR & Co, y a travaillé pendant une décennie et créé l'activité européenne de crédits privés, en développant notamment les investissements hybrides. Il a été membre du Comité Global Private Credit et du Comité Portfolio Management. Il a commencé sa carrière en 1995 chez Citibank et a également travaillé chez Bankers Trust, avant de rejoindre le capital-investissement en 1999. Depuis le début de sa carrière, Marc a investi plus de 1,9 milliard de dollars.

Cristobal Cuart, Co-Fondateur

Avant de fonder All Seas Capital, Cristobal était Directeur chez KKR qu'il a rejoint en 2010, où il était membre dirigeant de l'activité européenne crédits privés et preferred equity, travaillant en étroite collaboration avec Marc Ciancimino afin d'établir et développer l'activité européenne de crédits privés et preferred equity du fonds. Depuis le début de sa carrière, Cristobal a investi plus de 2,2 milliards de dollars dans des entreprises privées.

À propos de SoMeD

SoMeD Santé est un groupe français de centres de santé privés et de gestion d'infrastructure tierces, proposant des soins dentaires, médicaux et radiologiques. Originellement basé à Paris, les centres SoMeD sont désormais présents dans toute la France (centres commerciaux, gares et coeurs de ville), notamment à Nantes, Marseille, Claye-Souilly, Strasbourg, Lille, Amiens et Rouen et d'ici la fin de l'année à Orléans, Pau et Bayonne.

www.somedsante.fr

Communiqué envoyé le 20 juin 2022 à 02:05 et diffusé par :