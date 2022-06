Glassdoor dévoile les 25 entreprises françaises avec les meilleures équipes dirigeantes selon les employés





Dataiku en tête du classement des entreprises françaises dont les équipes dirigeantes sont les mieux notées par leurs employés

L'étude révèle que les employés sont deux fois plus disposés à parler du management lorsque celui-ci est médiocre

"Pression, mauvais, catastrophique" : les avis anonymes des employés dénoncent les symptômes d'un leadership toxique de la part des cadres supérieurs

8 secteurs différents figurent dans le classement, l'informatique et le conseil aux entreprises étant les plus représentés

PARIS, 20 juin 2022 /PRNewswire/ -- Un leadership solide figure parmi les plus importants critères de satisfaction des employés. Mais selon ces derniers, quelles entreprises françaises peuvent se féliciter de leurs pratiques de management ? Et à quoi reconnaît-on rapidement une culture de leadership toxique ?

Aujourd'hui, Glassdoor, leader mondial de l'information sur les emplois et les entreprises, présente les 25 sociétés françaises avec les meilleures équipes dirigeantes. Ce classement s'appuie sur les avis anonymes d'employés, ayant fourni, de leur plein gré, des informations sur le management de l'entreprise, leur fonction, leur environnement de travail, et leur employeur au cours de l'année écoulée.

La pandémie a transformé notre mode de travail, obligeant les cadres d'entreprise à revoir leurs méthodes de management et leur manière de gérer et soutenir leurs équipes. Le classement établi par Glassdoor identifie les employeurs ayant relevé ce défi avec succès.

"Le Covid-19 a bouleversé le management traditionnel. Les entreprises qui ont accueilli ces changements, et qui se sont réellement penchées sur les conditions de travail de leurs employés, sont reconnues par le classement Glassdoor des entreprises françaises avec les meilleures équipes dirigeantes", commente Lauren Thomas, économiste Glassdoor EMEA. "Une équipe dirigeante qui sait motiver et encourager ses équipes est le signe d'une entreprise soudée avec des employés impliqués, motivés et satisfaits. Les entreprises de notre classement partagent la vision d'un management transparent, offrant une culture et des valeurs fortes."

Les dix entreprises françaises avec les meilleures équipes dirigeantes sont :

La liste complète des 25 entreprises comprend des employeurs de 8 secteurs différents. Spécialisée dans la science des données, la société Dataiku remporte la première place du classement français. Siégeant à New York, Dataiku possède des bureaux à Paris, Londres, Amsterdam, Francfort, Sydney, Singapour, Denver et Los Angeles.

L'informatique est le secteur le plus représenté dans la liste. Parmi les douze entreprises informatiques classées, on trouve Contentsquare (n°3), Murex (n°5), Infotel (n°6), mais aussi les Gafam Google (n°17) et Apple (n°20). L'éditeur de logiciels Salesforce se distingue en étant reconnu par le classement Glassdoor des meilleures équipes dirigeantes dans trois pays : la France (n°22), le Royaume-Uni (n°21) et l'Allemagne (n°4).

D'autres secteurs figurent sur la liste, notamment le conseil aux entreprises, avec les entreprises Vulcain Ingénierie (n°7), onepoint (n°10) Fiducial (n°14) et Wavestone (n°16), la Distribution, avec Retail Renault Group (n°2) et Tape à l'Oeil (n°4), et l'Industrie, avec l' enseigne de produits de luxe Hermès (n°23) et le confiseur Mars (n°24), ce qui montre que l'on trouve des cadres supérieurs de qualité dans divers secteurs.

Il est intéressant de noter que 14 des 25 entreprises classées avaient déjà été reconnues par le classement Glassdoor des Meilleurs Employeurs 2022, telles que Salesforce, Murex, Renault Retail Group et Schneider Electric.

Sur les quelque 2,2 millions d'employeurs recensés par Glassdoor, la note moyenne attribuée aux équipes dirigeantes est de 3,4. La liste complète des 25 entreprises et des exemples d'évaluations anonymes d'employés sont disponibles dans la note à la rédaction.

POURQUOI LES ÉQUIPES DIRIGEANTES SONT-ELLES SI IMPORTANTES ?

L'équipe de recherche économique de Glassdoor a découvert que la qualité de l'encadrement supérieur est l'un des facteurs les plus importants de la satisfaction des employés en France et se classe avant le salaire, l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle et les opportunités de carrière.

En outre, l'étude révèle que les employés sont deux fois plus enclins à parler des défauts de la direction qu'à chanter ses louanges. L'usage négatif du mot "management" apparaît dans 7.4% de tous les commentaires des employés, alors que les occurrences positives ne sont présentes que dans 3,7 % des commentaires.

L'impact d'un leadership toxique est également ressenti plus fortement par les employés. Vingt-deux pour cent des évaluations d'employés ayant donné une mauvaise note aux équipes dirigeantes mentionnent le "management". En revanche, celles attribuant une note élevée au leadership senior mentionnent l'équipe dirigeante dans seulement 9% des évaluations.

À QUOI RESSEMBLE UN EXCELLENT LEADERSHIP ?

Analysées par l'équipe de recherche économique de Glassdoor, les évaluations anonymes de près de 83 000 employés révèlent les 5 termes les plus utilisés pour décrire des équipes dirigeantes de qualité :

Bienveillant/bienveillance

Ecoute/Ecouter

Autonomie

Excellent

Direction

Inclusif/ve

Ouvert

Dans les critiques d'un faible leadership, ce sont les termes suivants qui sont les plus fréquemment employés :

Pression

Mauvais

Toxique

Catastrophique

Micro-management

Amateurisme

Extrême

Malveillant

Note à la rédaction :

Méthodologie

Le classement des 25 entreprises françaises avec les meilleures équipes dirigeantes a été établi à partir de plus de 56 000 évaluations des équipes dirigeantes sur Glassdoor, provenant d'employés à temps plein et à temps partiel basés en France entre le 20 avril 2021 et le 19 avril 2022. Le classement ne comprenait que les entreprises comptant au moins 1 000 employés à l'échelle mondiale et 25 évaluations des équipes dirigeantes au cours de la période définie.

Pour déterminer les mots utilisés par les employés pour décrire le management senior, nous avons analysé le texte de plus de 83 000 évaluations en langue française provenant d'employés basés en France et laissés entre le 20 avril 2021 et le 19 avril 2022.

