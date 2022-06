Seoul Semiconductor : Le n°1 de la puissance des brevets qui préempte l'avenir avec des technologies LED de 2e génération





Seoul Semiconductor Co., Ltd. (KOSDAQ 046890), une société mondiale de semi-conducteurs optiques, a annoncé que Seoul Semiconductor et Seoul Viosys (ci-après dénommée Seoul) sont les sociétés de semi-conducteurs optiques (LED) n° 1 de Corée et figurent parmi les sociétés propulsées par des brevets n° 1 au monde.

Seoul est classée première au monde dans le domaine des LED ultraviolettes (UV), développant et produisant ces LED en série. Elle est classée troisième dans la catégorie LED à lumière visible depuis deux ans. Ses LED à lumière visible sont largement utilisées dans l'éclairage, les écrans et les automobiles. Seoul est en passe de se classer n° 1.

Seoul est la seule entreprise au monde à proposer la gamme entière de longueurs d'onde, de la lumière visible à l'ultraviolet et à l'infrarouge, en diodes électroluminescentes ainsi qu'en diodes laser (VCSEL). En outre, Seoul est 100 % verticalement intégrée à la capacité de production de toutes ces technologies : des plaquettes et des puces aux emballages et aux modules.

Seoul investit près de 100 millions USD en R&D chaque année et fournit des technologies LED innovantes à un rythme effarant. Sa collection de brevets est inégalée dans l'industrie LED.

En ce qui concerne les brevets technologiques, il existe des milliers de brevets pour des applications liées à d'autres grandes industries. Presque aucun des produits LED dans le monde aujourd'hui ne peut être produit sans que Seoul n'approuve l'utilisation de ses brevets.

Prête à devenir le n°1 dans le monde avec des technologies innovantes de 2e génération

Les LED récemment vendues sur le marché nécessitent un brevet de Seoul qui permet plus de 10 000 heures de durée de vie, l'efficacité de 150 lm/W, et une qualité de couleur de haute qualité (CRI 90+). Depuis que le fondateur de Seoul, CH Lee, a lancé l'entreprise il y a 30 ans, il travaille sans relâche aux côtés de ses équipes (et le fait encore aujourd'hui) pour développer une collection de brevets qui protège ces nouvelles technologies et l'avenir de son entreprise. Bien que nous ne soyons pas tous créés égaux, CH Lee veut montrer qu'il y a de l'espoir et des opportunités équitables dans le système des brevets pour les jeunes.

Éclairage : bon sommeil, bonne mémoire, bonne santé oculaire

Depuis la naissance de la Terre il y a 4,5 milliards d'années, la chaîne de vie a évolué sous l'influence de la lumière du soleil. En conséquence, notre corps humain fonctionne sur une base de 24 heures suivant le cycle du soleil. Dans la lumière solaire du matin, le corps libère l'hormone sérotonine pour accroître la conscience. Il libère l'hormone mélatonine sous l'influence de la lumière solaire en début de soirée pour nous aider à dormir. Une bonne nuit de sommeil élimine les déchets du cerveau, renforce la mémoire et aide notre corps à récupérer.

De nombreux produits d'éclairage LED produisent aujourd'hui une quantité importante de lumière bleue. À cause de cette lumière, il est plus difficile de s'endormir et de dormir plus profondément. De plus, l'exposition excessive à la lumière bleue peut entraîner une myopie chez les enfants.

Seoul a réalisé des expériences avec diverses institutions à travers le monde pour démontrer les avantages étonnants de SunLike. Ces études ont confirmé que l'éclairage SunLike prévient la myopie et améliore le sommeil et la mémoire de travail. Cette recherche a été menée par le Center for Clinical Investigation (CCI) du Brigham and Women's Hospital de l'Université Harvard aux États-Unis, l'Université de Bâle en Suisse, l'Université nationale de Séoul en Corée, et le SERI Ophthalmology Institute à Singapour. Pour plus d'informations, visitez le site Web de Seoul Semiconductor (http://www.seoulsemicon.com/en/technology/sunlike/).

Automobile : La technologie LED WICOP est requise pour la communication par les véhicules autonomes

Pour la sécurité des conducteurs et des piétons, la technologie d'éclairage Vehicle to Everything (V2X) reconnaît et communique avec les objets environnants et est essentielle pour les voitures autonomes. Pour réaliser la technologie d'éclairage V2X, un nouveau concept de technologie WICOP avec une structure robuste sans fils est essentiel. WICOP est déjà adopté dans les phares de voitures par près de 10 % des grandes marques en Europe, aux États-Unis et en Corée, et devient la norme pour toutes les LED.

Écrans : Micro et mini LED ultra-haute définition du téléviseur à la tablette

Les mini LED sont utilisées pour augmenter la qualité des écrans LCD, et les LED WICOP qui ne nécessitent pas de fils existants sont essentielles pour utiliser des micro LED pour les appareils portables tels que les futures montres et les AR/VR. WICOP a été présenté au monde en 2015 par CH Lee à la presse mondiale à l'hôtel Intercontinental de Shanghai, en Chine. Aujourd'hui, cette technologie est adoptée dans près de 20 % de tous les écrans. Seoul est l'acteur n° 1 mondial des écrans.

Outre les vaccins et autres traitements médicaux, nous devons trouver des moyens d'empêcher la propagation du virus. Alors que de nouveaux virus mutants continuent d'émerger, il est temps de trouver une solution fondamentale pour empêcher le virus de pénétrer dans le corps humain, autre que les vaccins ou les traitements.

Certaines des études les plus récentes de Seoul ont montré que la technologie Violeds tue 99 % des variants Delta et Omicron en seulement une seconde. Au cours de la même expérience, une réduction du nombre de virus dans l'air a été confirmée pour plus de 90 % en 20 à 30 minutes, ce qui peut réduire significativement les taux d'infection. Pour plus d'informations sur cette étude et d'autres, veuillez visiter le site Web de Seoul Viosys(http://www.seoulviosys.com/en/applications/sterilization).

L'engagement et la philosophie de CH Lee envers le développement technologique

CH Lee considère que, dans les pays développés où les brevets sont respectés, les industries se développent davantage et les gens vivent mieux. La révolution industrielle du 18ème siècle a abaissé le taux de pauvreté de 85 % à 3 % ou moins, et le taux de mortalité infantile de 43 % à 3 %. La propagation de la disponibilité de l'électricité et d'Internet a réduit le taux d'analphabétisme. L'information est ainsi devenue universellement accessible et a fini par améliorer les droits de l'homme. Plus important encore, le système des brevets apporte des « opportunités équitables » et crée une société avec un peu plus d'espoir.

Le PDG Lee est irrité par le fait qu'il y ait encore des contrefacteurs de brevets à deux visages qui mettent l'accent sur la gouvernance environnementale, sociale et d'entreprise, tout en vendant des produits manifestement contrefaits en changeant les étiquettes, ou qui sont prêts à acheter des produits contrefaits à un prix bon marché. En défendant vigoureusement sa propriété intellectuelle, il veut donner aux jeunes l'espoir que l'équité existe. Il ne se coupera pas les cheveux pour montrer son esprit combatif et au moins encourager aussi les jeunes à garder leur esprit combatif.

À propos de Seoul Semiconductor

Seoul Semiconductor est le deuxième plus grand fabricant mondial de LED, classement qui exclue le marché captif, détenant plus de 10 000 brevets. Sur la base d'un portefeuille de produits différencié, Seoul propose une large gamme de technologies et produit en série des produits LED innovants pour l'éclairage intérieur et extérieur, l'automobile, les produits informatiques de type téléphones mobiles, écrans d'ordinateur et autres applications, ainsi que le domaine des produits UV. La société est la première au monde à mettre au point et à produire en série des produits qui deviennent la norme de l'industrie LED et à dominer le marché mondial, avec notamment : WICOP, une LED sans boîtier ; Acrich, une LED haute tension alimentée en courant alternatif ; nPola, une LED d'une puissance 10 fois supérieure aux LED conventionnelles ; Violeds, une LED de technologie propre ultraviolette de pointe ; une LED à filament de technologie électroluminescente toutes directions ; SunLike, une LED à spectre naturel, et bien plus encore. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.seoulsemicon.com/en.

