Onward Therapeutics Réalise un Deuxième Investissement Stratégique dans Emercell pour sa Technologie de Développement de Cellules NK en Onco Immunothérapie





EPALINGES, Suisse et MONTPELLIER, France, 20 juin 2022 /PRNewswire/ -- Onward Therapeutics SA (Onward Therapeutics) et Emercell SAS (Emercell) ont annoncé aujourd'hui qu'Onward Therapeutics avait exercé récemment la deuxième des trois tranches d'investissement dans le capital d'Emercell. Avec ce nouvel investissement, Onward Therapeutics devient l'actionnaire majoritaire d'Emercell.

Emercell développe une plateforme technologique pour produire des cellules tueuses naturelles (NK) « prêtes à l'emploi ». Les cellules NK sont des effecteurs immunitaires très puissants, utilisés seuls en monothérapie ou en combinaison avec des anticorps thérapeutiques, ou sont génétiquement modifiés pour produire des cellules CAR (Chimeric Antigen Receptor)-NK, pour le traitement des hémopathies malignes et des tumeurs solides. NK-001 est un produit de thérapie cellulaire optimisé composé de cellules NK allogéniques hautement activées et allo réactives. Le procédé de fabrication, breveté, d'Emercell permet une industrialisation complète et une utilisation d'un même lot de cellules NK pour le traitement de nombreux patients.

« Cette deuxième prise de participation dans Emercell confirme que le projet NK-001 avance bien depuis notre premier investissement en février 2021, et nous pourrons rapidement augmenter et industrialiser la production de cellules NK activées, pour proposer de nouveaux traitements aux patients atteints de cancer, » a déclaré le Dr C. Grace Yeh, PDG d'Onward Therapeutics.

« Nous sommes ravis que la collaboration avec Onward Therapeutics ait franchi une nouvelle étape critique. Cet investissement nous permet de poursuivre le projet NK-001 et de nous concentrer sur la production de lots cliniques, » a déclaré le Dr Patrick Henno, fondateur et Président d'Emercell. « Nous pouvons également commencer à chercher à optimiser davantage notre processus de production des cellules NK, et explorer d'autres nouvelles thérapies cellulaires potentielles, » a commenté le Dr Alain Herrera, Président du Conseil d'Administration d'Emercell.

À propos d'Onward Therapeutics

Onward Therapeutics est une société spécialisée en oncologie dont l'objectif est d'identifier et de développer des médicaments innovants pour le traitement du cancer. La Société, dirigée par une équipe expérimentée en science translationnelle et en développement de médicaments, acquiert des licences pour des candidats potentiels au développement et investit dans des partenaires dotés de plateformes technologiques de rupture. Onward Therapeutics a obtenu de Biomunex Pharmaceuticals SAS, Paris, France, la licence pour un anticorps bispécifique au stade préclinique (OT-A201) ciblant deux points de contrôle immunitaire ; dispose d'une option exclusive de licence mondiale dans le cadre d'un programme d'onco-métabolisme avec l'Institut du Cancer de Montpellier (ICM) ; et collabore avec Emercell SAS, Montpellier, France, dans le développement de NK-001, cellules tueuses naturelles allogéniques. Par ailleurs, la Société a investi dans Biomunex Pharmaceuticals SAS pour leur plateforme d'anticorps multi-spécifiques, et dans Emercell SAS pour leur technologie de thérapie cellulaire.La société a son siège social au Biopôle (un campus des sciences de la vie à Epalinges), près de Lausanne, en Suisse, a une filiale à Paris, en France, et un bureau à Taipei, à Taïwan.

À propos d'Emercell

Emercell est une société dans le domaine de l'oncologie qui développe une plateforme technologique pour produire des cellules allogéniques tueuses naturelles (NK) « prêtes à l'emploi ». Les activités de R&D de la société sont basées à l'IRMB (Institut de Médecine Régénérative et Biothérapies) du Centre Hospitalier Universitaire Saint-Éloi, Montpellier, France. L'un des principaux candidats-médicaments d'Emercell, NK-001, est destiné notamment au traitement de patients atteints de lymphomes réfractaires aux traitements conventionnels. C'est un procédé breveté de pré-activation et d'amplification de cellules allogéniques NK (Natural Killer). Emercell collabore avec de nombreux partenaires industriels et académiques. L'entreprise a reçu le soutien de la Région Occitanie (ADI) et de Bpifrance, et a obtenu un FUI (financement). Emercell est membre d'Eurobiomed.

