AG&P Pratham remporte le titre « Energy Company of the Year » de l'Inde pour l'année 2022 aux « Economic Times Energy Leadership Awards »





NEW DELHI, 20 juin 2022 /PRNewswire/ -- AG&P City Gas, l'un des acteurs privés les plus importants du secteur de l'énergie en Inde, qui opère sous la marque AG&P Pratham, a été désigné comme la « 2022 Energy Company of the Year » (société énergétique de l'année 2022) dans la catégorie des énergies non renouvelables. Les Economic Times Energy Leadership Awards récompensent les entreprises et les particuliers exceptionnels qui incarnent le leadership et l'excellence opérationnelle dans l'ensemble du secteur de l'énergie.

Le jury, dirigé par M. Anil Razdan, ancien secrétaire du ministère de l'Énergie et secrétaire supplémentaire du ministère du Pétrole et du gaz naturel du gouvernement indien, comprenait M. D. K Sarraf, ancien président du Petroleum & Natural Gas Regulatory Board (PNGRB) et de CMD, ONGC, M. B. Ashok, ancien président de Indian Oil, M. Ashish Khanna, président des énergies renouvelables chez Tata Power, M. Prachur Sah, directeur général adjoint de Cairn Oil & Gas, M. V R Sharma, directeur général de Jindal Steel & Power, M. Partha S Bhattacharyya, ancien président de Coal India Ltd, M. K.S. Popli, ancien président-directeur général de Indian Renewable Energy Development Agency (IREDA), M. Tim Buckley, directeur de Climate Energy Finance et M. Pranav R Mehta, directeur du Global Solar Council et président, NSEFI.

M. Abhilesh Gupta, PDG de AG&P Pratham, a déclaré : « Nous sommes immensément reconnaissants à M. Anil Razdan et aux membres du jury pour ce prix et cet honneur incroyables pour AG&P Pratham. Nous sommes heureux de cette reconnaissance de notre excellence en matière de rendement, de notre culture de la sécurité et de notre approche de mise en oeuvre novatrice qui nous permet de répondre aux exigences de multiples centres de demande en parallèle plutôt qu'en séquence. Malgré les difficultés causées par la Covid, nous avons été en mesure de lancer environ 170 stations de GNC au cours des 8 derniers mois et nous continuons à en installer 2 tous les 3 jours. Nous nous concentrons aussi fortement sur les ménages et nous travaillons dur pour acheminer du gaz naturel propre chez nos clients à un rythme rapide. »

M. Joseph Sigelman, PDG de AG&P Group, a déclaré : « AG&P Pratham est le pionnier d'un réseau de gaz naturel propre dans de grandes zones du sud et du nord-ouest de l'Inde pour les véhicules, les maisons, les entreprises et les usines. Nous construisons fièrement et en toute sécurité notre système, et relions davantage de clients jour après jour. Au nom de notre grande équipe qui travaille si dur et si loyalement, nous sommes extrêmement honorés que M. Anil Razdan et le jury aient choisi de distinguer AG&P Pratham avec ce prix prestigieux. »

AG&P Pratham développe des réseaux CGD dans 12 concessions couvrant 28 districts dans 8 % du territoire indien et environ 80 M de personnes dans les États du Rajasthan, de l'Andhra Pradesh, du Tamil Nadu, du Karnataka et du Kerala. Dans ses douze concessions, AG&P Pratham est responsable du développement et de l'exploitation des stations de gaz naturel comprimé (GNC) pour les véhicules, de l'acheminement du gaz naturel vers les foyers et de la distribution de gaz naturel liquéfié (GNL) aux clients industriels et commerciaux.

Récemment, le 8 juin 2022, AG&P Group a également reçu le prix de « 2022 APAC Company of the Year » (société de l'année 2022 de la région de l'Asie-Pacifique, catégorie GNL) lors des Annual Awards of Excellence de l'Energy Council à Singapour.

À propos d'AG&P City Gas : Sous la marque AG&P Pratham, AG&P City Gas est l'une des plus grandes sociétés privées de distribution de gaz de ville (CGD) en Inde. La société développe des réseaux CGD à travers 12 concessions dans les États indiens du Rajasthan, de l'Andhra Pradesh, du Tamil Nadu, du Karnataka, et du Kerala.

À propos du AG&P Group : Atlantic Gulf & Pacific (AG&P) développe des installations d'importation et de regazéification de GNL ainsi que des réseaux de gaz urbain en aval. AG&P fournit également des services d'ingénierie et de gestion de projet pour le GNL et d'autres infrastructures. AG&P est détenue en partie par Osaka Gas, JBIC (Japan Bank of International Cooperation) et Asiya, un fonds koweïtien coté en bourse, ainsi que sa direction.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1842155/AG_P.jpg

