Le gouvernement du Canada investit dans le développement de l'offre récréotouristique de Gaspé





Le Comité local de développement de L'Anse-à-Valleau obtient une aide financière de plus de 170 000 $ de DEC pour bonifier l'offre d'activités du site historique de Pointe-à-la-Renommée.

GASPÉ, QC, le 18 juin 2022 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Soutenir l'industrie touristique contribue au développement économique des régions du Québec. C'est pourquoi l'honorable Diane Lebouthillier, députée de Gaspésie-Les Îles-de-la-Madeleine et ministre du Revenu national, au nom de l'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de DEC, annonce aujourd'hui une contribution non remboursable de 172 767 $ au Comité local de développement (CLD) de L'Anse-à-Valleau à l'occasion de l'inauguration des nouvelles expositions interactives du site historique de Pointe-à-la-Renommée.

Cet appui de DEC, consenti en vertu du Programme de développement économique du Québec (PDEQ), a permis au CLD de L'Anse-à-Valleau de numériser ses expositions afin de proposer à ses visiteurs des parcours numériques bilingues, sans contact et accessibles au printemps et à l'automne, en plus de la période estivale. Ce projet permettra ainsi à l'organisme de pallier les effets de la pénurie de main-d'oeuvre qui sévit depuis maintenant quelques années tout en offrant des activités touristiques régionales en mode distanciation.

Le Comité local de développement de L'Anse-à-Valleau (CLD) est un OBNL constitué en 1993. Il a pour mission de faire vivre le site historique de Pointe-à-la-Renommée afin de faire croître le développement économique, touristique, social et culturel du village.

Contributeur clé à l'économie canadienne, le secteur du tourisme a été frappé de plein fouet par la crise sanitaire. Depuis le début de la pandémie, le gouvernement du Canada a mis en place différentes mesures pour soutenir les entreprises qui subissent les impacts de la COVID-19. Le Fonds d'aide au tourisme a été créé spécifiquement pour aider les entreprises et les organismes du secteur du tourisme à offrir des produits et des services novateurs aux visiteurs et à se préparer pour accueillir de nouveau les voyageurs internationaux.

Citations

« Je suis ravie que DEC soutienne une organisation comme le Comité local de développement de L'Anse-à-Valleau, qui veille au développement de notre offre touristique régionale. C'est une bonne occasion de soutenir de tels projets, car le secteur récréotouristique gaspésien est en plein essor. La transformation numérique des expositions du site historique de Pointe-à-la-Renommée contribuera à préserver notre histoire tout en améliorant notre attractivité touristique. »

L'honorable Diane Lebouthillier, députée de Gaspésie-Les Îles-de-la-Madeleine et ministre du Revenu national

« Notre gouvernement continue d'être présent pour les entreprises et les passionnés qui oeuvrent à renforcer le secteur touristique. Grâce à l'appui annoncé aujourd'hui, le Comité local de développement de L'Anse-à-Valleau pourra diversifier l'offre du site historique de Pointe-à-la-Renommée et attirer encore plus de visiteurs. Notre soutien constitue une étape importante dans les efforts de relance pour attirer les touristes canadiens et du monde entier afin que tous puissent découvrir les meilleures expériences touristiques que notre pays a à offrir. »

L'honorable Pascale St-Onge, députée de Brome-Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC

« Nous sommes heureux d'avoir bénéficié du soutien de DEC pour notre projet de transformation numérique des expositions du site de Pointe-à-la-Renommée. La nouvelle expérience proposée met en valeur l'histoire riche qui se rattache au site, tout en laissant transparaître la forte appartenance à la mer qui le borde. En respectant le passé, et en adaptant notre offre à la demande actuelle, nous avons réussi un pari majeur : celui de faire perdurer la mémoire de ce site exceptionnel. »

Sandra Perreault, vice-présidente du CLD de L'Anse-à-Valleau

Faits en bref

Les fonds ont été consentis en vertu du Programme de développement économique du Québec de DEC. Ce programme vise à aider les collectivités à saisir des occasions de développement et de diversification économique porteuses pour l'avenir.





DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

