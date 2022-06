Des entreprises innovantes partagent leur vision de l'avenir de la planète





- Dans un monde incertain, la campagne Vision 2045 de TBD Media Group explore les stratégies des entreprises qui créent le monde de demain

LONDRES, 18 juin 2022 /PRNewswire/ -- L'innovation accélère le changement. Dans un monde qui a vu la Covid, les conflits et le changement climatique, il peut être difficile de deviner ce qui peut se passer le mois prochain, et encore moins de se projeter vers le milieu du 21ème siècle. L'avenir est entre les mains des innovateurs, des financiers et des leaders d'opinion qui ont une vision de l'avenir. Quel genre de monde créent-ils ?

Vision 2045, une série de documentaires conçue par la société de production primée TBD Media Group, rencontre les personnes qui construisent aujourd'hui l'avenir de la planète. Grâce à des interviews captivantes et à des images de la première ligne de l'espace de l'innovation, les téléspectateurs auront un aperçu de l'avenir tel qu'il se construit autour de nous.

Paolo Zanini, fondateur et PDG de TBD Media Group a déclaré :

« Nous savons que les gagnants dans une situation perturbée sont ceux qui saisissent les nouvelles opportunités au fur et à mesure qu'elles se présentent plutôt que de chercher à revenir en arrière. Vision 2045 montre comment les leaders d'opinion d'aujourd'hui font des pas courageux pour faire du monde qu'ils imaginent une réalité et construire un monde durable et plus juste pour tous. »

Zanini dit que Vision 2045 donne un aperçu des leaders d'opinion qui conduisent le changement :

« L'équipe de cinéastes talentueux de TBD Media Group a traversé le monde pour rechercher et capturer ces histoires pour un public avide de savoir où nous allons en tant que planète. Notre ambition est d'inspirer les gens à voir les changements positifs dans le monde et à croire qu'un avenir meilleur est non seulement possible, mais qu'il se construit dès maintenant. Nous devons apporter notre propre soutien, notre enthousiasme et nos idées pour atteindre nos objectifs en tant que famille humaine. »

La série documentaire Vision 2045 examine comment les leaders d'opinion d'aujourd'hui développent les technologies d'aujourd'hui pour fournir une feuille de route pour l'avenir.

Entreprises présentées dans ce lancement :

Braskem , Calix , DB Cargo , Graphic Packaging International , Integrated Environmental Solutions , Kingwhale Corporation ,, Manulife , MCB Group , The Leonardo Centre for Business on Society at Imperial College Business School , Tikehau Capital .

Pour plus d'informations sur la campagne VISION2045, cliquez ici.

À propos du TBD Media Group :

TBD Media Group est un développeur de médias international, axé sur les objectifs, qui aide les entreprises, les organisations et les gouvernements à raconter l'histoire de leur marque de manière humaine et directe. En savoir plus sur TBD Media Group

Contact pour les médias:

Jenna-Leigh Ancill

Directeur du marketing

TBD Media Group

[email protected]



Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1842263/TBD_Media_Group_Vision_2045_Campaign.jpg

Communiqué envoyé le 18 juin 2022 à 11:24 et diffusé par :