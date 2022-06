Amazon UNIVERSITY Esports a couronné les vainqueurs de sa dernière saison en France, grâce à GGTech





PARIS, 18 juin 2022 /PRNewswire/ -- La plus importante ligue esports dans le milieu universitaire en France, Amazon UNIVERSITY Esports , a organisé les finales de sa dernière saison. Quatre équipes composées d'étudiants venus de tout le pays ont été couronnées championnes de la compétition, organisée par GGTech et Powerspike. Les meilleures équipes du tournoi ont démontré leurs compétences dans quatre jeux phares : League of Legends, VALORANT, Teamfight Tactics et Rocket League.

Les Bouzeux Gaming, de l'Université CY Tech Pau, sont sortis vainqueurs des finales Amazon UNIVERSITY Esports, remportant le titre convoité de League of Legends face à Crabe dans Bouee de l'École supérieure d'ingénieurs de l'Université Léonard-de-Vinci.

Les grandes finales ont également vu l'équipe Churros, composée de joueurs de différentes universités, s'imposer dans VALORANT, l'équipe de l'Université de Caen Normandie remporter le titre de Teamfight Tactics et l'IUT de Montpellier s'imposer dans Rocket League. Parmi les autres finales de la session de printemps, citons Clash Royale, où l'IÉSEG École de Commerce a remporté le titre.

Les organisateurs de la compétition, GGTech et Powerspike, ont rapporté que plus d'un millier de nouveaux joueurs ont participé à la session de printemps, soit un total de plus de 4 900 joueurs dans les 481 universités participantes au cours de cette année universitaire.

Marc De Saxce, responsable d'Amazon UNIVERSITY Esports en France, a déclaré : « Nous sommes ravis de conclure une session de printemps très positive avec les grandes finales du programme Amazon UNIVERSITY Esports, qui accueillent à la fois de nouvelles et anciennes équipes pour une série de formidables compétitions. Il est fantastique pour ces étudiants de vivre les sensations de l'esport dans son entièreté, de la pratique des jeux au casting, en passant par la production d'événements. L'esport est l'une des industries qui se développe le plus rapidement dans le monde et il est important pour ces étudiants de voir les carrières potentielles que ce domaine a à offrir et le plaisir qu'il peut apporter. »

La compétition Amazon UNIVERSITY Esports compte sur la collaboration de partenaires exceptionnels, qui ont apporté leur soutien sans faille à cette ligue depuis sa création, tels que Riot Games, et le géant de la technologie Intel. Twitch Student, un autre partenaire essentiel à la compétition, rapproche le public des joueurs et propulse la compétition vers de nouveaux sommets.

À propos de GGTech Entertainment

La société GGTech Entertainment Group rapproche le monde des jeux vidéo et des sports électroniques de la société en promouvant des valeurs telles que l'intégration, l'esprit sportif, le travail d'équipe et le désir de s'améliorer, tout en utilisant le divertissement comme motivation pour apprendre. GGTech Entertainment oeuvre dans le domaine des environnements interactifs et est spécialisée dans le développement, la production et la commercialisation de jeux vidéo. Elle investit également dans la production de contenu avec de nouvelles technologies telles que la réalité virtuelle, la réalité augmentée et la réalité mixte. Pour en savoir plus : www.ggtech.es.

Communiqué envoyé le 18 juin 2022 à 11:07 et diffusé par :