1,5 M$ pour les organismes de formation en art

QUÉBEC, le 18 juin 2022 /CNW Telbec/ - La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie?Roy, annonce un investissement de 1,5 M$ qui vise à soutenir les organismes de formation en art.

Le gouvernement du Québec répond aux besoins des organismes de formation en art, durement éprouvés par la pandémie, afin de redynamiser le secteur culturel régional. Les organismes des domaines de la danse, du chant, de la musique, des arts du cirque, de l'art dramatique, du cinéma, de l'audiovisuel, de la création littéraire, de la création musicale, de l'humour et des métiers d'art pourront bénéficier d'une aide maximale de 25?000 $ pour des projets s'inscrivant dans un plan de relance.

Les écoles d'art sont de puissants agents de partage des connaissances et sensibilisent des jeunes à la culture en plus de participer au développement d'un continuum de formation qui va de l'activité des loisirs culturels jusqu'à la formation supérieure. Ainsi, cet investissement permettra de faciliter l'accès à la culture dans toutes les régions du Québec.

Rappelons que le 10 avril 2022, la ministre de la Culture et des Communications annonçait le Plan pour consolider, faire briller et propulser le milieu culturel. Le premier volet du Plan visait à stabiliser le milieu culturel québécois en offrant un filet de sécurité aux organismes fragilisés par la pandémie et en soutenant entre autres de nouvelles clientèles non visées historiquement par les programmes d'aide gouvernementale. Le nouveau fonds annoncé aujourd'hui vient donc s'ajouter à une série de mesures d'aide financière qui ont été mises en place afin de faire rayonner la culture québécoise.

«?La formation en art est essentielle afin d'initier nos jeunes à la culture. L'annonce d'aujourd'hui démontre que notre gouvernement reconnaît la place prépondérante des organismes de formation en art et que le développement du potentiel artistique est tributaire d'une offre de formation et de programmes éducatifs qui permettent son émergence et son épanouissement. Enseigner l'art à nos jeunes, c'est leur donner le goût de la culture!?»

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

