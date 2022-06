/R A P P E L -- Avis aux médias - Itinéraire du premier ministre pour le samedi 18 juin 2022/

Student Transportation of America/Student Transportation of Canada (STA/STC), troisième fournisseur de services de transport scolaire en Amérique du Nord, est heureux d'annoncer qu'il a conclu l'acquisition de Pacific Western Transportation (TPL), la...

Dans son récent rapport intitulé « Market Share of Commercial Service Robots in China Catering Industry », l'agence d'études de marché IDC (International Data Corporation), place KEENON Robotics en tête de liste à la fois pour sa part de marché et...

Le 15 juin, un événement intitulé « Chinois avec la même racine ; le carnaval main dans la main de Shenzhen-Hong Kong » s'est tenu à Qianhai, dans la province du Guangdong en Chine du Sud, et a été diffusé en direct à Hong Kong et Macao...