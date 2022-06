IFFE FUTURA, coté au BME GROWTH, investit 18 millions d'euros dans son usine Oméga 3





IFFE FUTURA (www.iffefutura.es), un groupe industriel et de services basé en Galice (Espagne), coté au BME GROWTH, a signé un engagement de financement de 18 millions d'euros avec plusieurs investisseurs dirigés par INVEREADY. L'objectif de ce financement est de terminer les sites de production Oméga 3, basés à As Somozas (Galice), et de démarrer la commercialisation B2B d'Oméga 3 à partir de 2023 auprès de sociétés d'aliments fonctionnels pour des suppléments nutritionnels, des produits pharmaceutiques et cosmétiques, et d'alimentation animale, entre autres. Les nouveaux sites auront une capacité de plus de 10 000 tonnes par an d'Oméga 3 de la plus haute qualité et avec une meilleure réaction organoleptique.

Les partenaires de financement ont été dirigés par INVEREADY, qui investit 9 millions d'euros via des fonds hybrides, et un groupe d'investisseurs qui sont des experts en investissements dans BME GROWTH, qui investissent 4 millions d'euros de leurs fonds propres. En outre, IFFE FUTURA a obtenu un financement de Banco Sabadell, pour un montant allant jusqu'à 4 millions d'euros, et de Xunta de Galicia (via XesGalicia), pour un montant allant jusqu'à 1,25 million d'euros.

L'opération est finalisée avec l'entrée de NATAC Group en tant qu'actionnaire minoritaire d'IFFE BIOTECH. NATAC Group, un chef de file dans le secteur des ingrédients naturels, soutiendra IFFE BIOTECH pour terminer la construction des sites de production d'Oméga 3, et sera un partenaire dans la distribution de la production finale d'IFFE BIOTECH. NATAC Group fournira également des brevets en rapport avec l'Oméga 3 à IFFE BIOTECH.

IFFE BIOTECH disposera d'un nouveau conseil d'administration constitué de directeurs d'IFFE FUTURA, NATAC Group et Inveready.

David Carro, PDG du Groupe: "Le soutien d'INVEREADY et ses co-investisseurs, en tant que leaders financiers de l'opération; de XESGALICIA, qui incarne la contribution des autorités régionales de Galice; et de la municipalité d'As Somozas, couplé au prêt financier obtenu auprès de Banco Sabadell, garantissent la réussite de notre plan stratégique et la croissance soutenue de la Société durant plusieurs années. En outre, ce projet optimise la valeur du secteur primaire, comme la pêche, et créera de l'emploi dans la région."

www.iffefutura.es

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 18 juin 2022 à 06:45 et diffusé par :