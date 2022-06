Le GNRICH a annoncé la découverte de vestiges rares sur le site du palais royal, élucidant le mystère du mode de vie de Silla





GYEONGJU, Corée du Sud, 18 juin 2022 /PRNewswire/ -- Le 15 juin, le Gyeongju National Research Institute of Cultural Heritage (le GNRICH) a annoncé qu'après avoir commencé les excavations de Silla Wolseong, une série d'articles intitulée « Rediscovery of Silla » (la redécouverte de Silla) sera publiée, en collaboration avec Yonhap News Agency. Selon un membre de l'institut, une dizaine d'articles seront publiés au total.

Des vestiges rares ont été exhumés à plusieurs reprises. Ceux-ci témoignent du mode de vie du peuple Silla qui vivait à Wolseong, à Gyeongju, un palais royal qui abrite l'histoire millénaire de Silla, et attirent l'attention du monde universitaire. Le Gyeongju National Research Institute of Cultural Heritage a entrepris de vastes travaux d'excavation depuis 2014 en organisant l'équipe de recherche et en étudiant l'intérieur du palais royal de Wolseong et Haeja (un étang entourant le palais).

Wolseong, un terrain en forme de demi-lune, fait partie du site d'un palais royal de Silla, et a été classé site historique en 1963. Après le début des travaux d'excavation menés par le Gyeongju National Research Institute of Cultural Heritage en décembre 2014, un chantier a été découvert et il est supposé être le bureau gouvernemental au sein de Wolseong. Par ailleurs, des tuiles fabriquées selon une technique spéciale, des ossements humains, une poupée d'argile portant un turban, témoignant de la communication internationale de Silla, et divers vestiges de plantes et d'animaux ont été découverts.

Cette enquête a également permis de mettre fin à la controverse sur la date de construction de Wolseong. Les opinions divergeaient dans le milieu universitaire des spécialistes de l'histoire, spéculant sur une date de construction allant de la fin du IIIe siècle à la fin du Ve siècle, mais une analyse scientifique détaillée a permis de déterminer que la date de construction de Wolseong se situe entre le milieu du IVe siècle et le début du Ve siècle.

Kim Seong-bae, directeur du Gyeongju National Research Institute of Cultural Heritage, a indiqué que « nous organiserons régulièrement des événements publics basés sur les résultats des fouilles archéologiques de Wolseong, dans l'espoir que davantage de personnes puissent comprendre l'histoire et la culture de Silla. »

Site Web : https://nrich.go.kr/english/index.do

Communiqué envoyé le 17 juin 2022 à 23:01 et diffusé par :