Le 2022 Safety and Security Summit @ Esri UC présentera la construction de communautés résilientes





Esri, chef de file mondial du renseignement géospatial, a annoncé aujourd'hui l'ordre du jour détaillé du 2022 Safety and Security Summit @ Esri UC, le plus grand événement SIG au monde consacré à la sécurité publique, à la gestion des urgences, et à la sécurité nationale.

Cette nouvelle version du National Security and Public Safety Summit (NSPSS), s'inscrit dans le cadre de l'Esri User Conference (Esri UC), un événement réunissant les utilisateurs de SIG qui cherchent à relever les défis à l'échelle de leur organisation et au-delà dans le monde entier, à l'aide de la plateforme de cartographie et d'analyse la plus puissante de la planète.

Le Safety and Security Summit @ Esri UC est l'occasion pour les professionnels de la sécurité publique de collaborer et d'apprendre comment l'intelligence de localisation leur procure une feuille de route vers la résilience, dans un monde où les risques sont plus complexes, interconnectés et systémiques que jamais. Qu'il s'agisse de menaces et de dangers naturels, technologiques et d'origine humaine, ou d'inégalités sociales sous-jacentes, les organismes ont besoin d'une meilleure compréhension que la technologie SIG peut aider à fournir.

L'événement comprendra des présentations d'utilisateurs d'organisations telles que la Société canadienne des enfants disparus ; la Fondation SIG de l'Alliance nationale pour la sécurité publique ; le Centre d'excellence en sécurité publique ; les Organismes bénévoles nationaux actifs en cas de catastrophe ; l'Association nationale des numéros d'urgence ; le Bureau des services d'urgence de la Californie ; le Centre de recherche et de sauvetage assistés par robot ; le Centre national interagences d'incendie ; l'Agence fédérale de gestion des urgences (Federal Emergency Management Agency, FEMA) ; le Département de la sécurité intérieure des États-Unis ; l'autorité de police suédoise ; et le Bureau administratif des tribunaux des États-Unis.

Qui

Intervenants principaux

Dr. Lori Moore-Merrell?Administrateur, Administration des incendies des États-Unis

Dr. Jeffrey D. Stern ? Surintendant, Institut de gestion des urgences, FEMA

Kevin Thomas ? Directeur de la recherche et de l'analyse, Service de police de Philadelphie

Christopher Vaughan ? Agent d'information géospatiale, FEMA

Lieu

Hilton San Diego Bayfront

1 Park Blvd.

San Diego, CA 92101

Quand

Du samedi 9 juillet au mardi 12 juillet 2022

L'inscription au 2022 Safety and Security Summit @ Esri UC comprend l'accès aux deux premiers jours de l'Esri UC (11 et 12 juillet). Pour consulter l'ordre du jour, détaillé, et vous inscrire, rendez-vous sur esri.com/en-us/about/events/es3/overview.

À propos d'Esri

Esri, leader mondial du marché des logiciels de systèmes d'information géographique (SIG), de l'intelligence géospatiale et de la cartographie, aide ses clients à exploiter le plein potentiel des données et à améliorer leurs résultats opérationnels et commerciaux. Fondée en 1969 à Redlands, en Californie, aux États-Unis, Esri conçoit des logiciels qui sont déployés dans plus de 350 000 organisations à travers le monde et plus de 200 000 institutions sur le continent américain, en Asie-Pacifique, en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient, parmi lesquelles figurent des sociétés du classement Fortune 500, des agences gouvernementales, des organisations à but non lucratif et des universités. Esri s'appuie sur des bureaux régionaux, des distributeurs internationaux et des partenaires lui permettant de fournir un support local dans plus de 100 pays sur six continents. Forte de son engagement pionnier dans les technologies de l'information géospatiale, Esri conçoit les solutions les plus innovantes pour la transformation numérique, l'Internet des objets (IdO) et l'analyse avancée. Retrouvez-nous sur esri.com.

