Pluies abondantes au Saguenay-Lac-Saint-Jean : mise en place d'un comité de suivi

LÉVIS, QC, le 17 juin 2022 /CNW Telbec/ - Face aux difficultés engendrées par les pluies abondantes des dernières semaines au Saguenay-Lac Saint-Jean, La Financière agricole du Québec (FADQ) met en place un comité de suivi régional pour venir en soutien aux agriculteurs et agricultrices de la région.

Ce comité sera composé des représentants régionaux de la FADQ, du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ) et de la fédération de l'Union des producteurs agricoles du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Les pluies abondantes observées ces dernières semaines ralentissent significativement les semis qui accusent des retards importants. Les semis ont été interrompus régulièrement dès le 15 mai, conséquence des conditions défavorables qui perdurent jusqu'à ce jour. Les secteurs les plus affectés sont ceux du Lac-Saint-Jean Ouest et du Lac-Saint-Jean Est. Le comité de suivi permettra aux intervenants d'avoir un portrait juste de la situation vécue par les producteurs agricoles afin d'en assurer une compréhension commune et d'identifier les solutions appropriées.

« La situation vécue présentement par les agriculteurs et agricultrices du Saguenay-Lac-Saint-Jean est excessivement difficile. Tous les intervenants sont mobilisés pour leur venir en soutien. Dans ce contexte, je suis très heureux de la décision de La Financière agricole de mettre sur pied un comité de suivi avec des membres de mon ministère et de la fédération régionale de l'UPA Saguenay-Lac-Saint-Jean. Cette vigie de la situation assurera aux partenaires d'avoir un portrait en temps réel et permettra de mettre en place le soutien nécessaire, le plus rapidement possible. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« La situation vécue par les producteurs agricoles de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean mérite une attention particulière et la formation de ce comité permettra de réunir nos expertises afin de déployer les leviers disponibles, au besoin. Notre équipe demeure vigilante et suit de près la situation afin d'offrir tout l'accompagnement nécessaire aux entreprises. »

M. Ernest Desrosiers, président-directeur général de La Financière agricole du Québec

