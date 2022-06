Lancement des produits d'éclairage et d'affichage d'Unilumin à InfoComm 2022





LAS VEGAS, 17 juin 2022 /CNW/ -- Unilumin a participé à InfoComm 2022, une exposition audiovisuelle professionnelle internationale, et y a présenté une gamme de nouveaux produits d'affichage DEL novateurs et de solutions d'éclairage et d'affichage.

C'est grâce à la lumière que nous pouvons tout voir. En tant que chef de file de l'industrie de l'éclairage et de l'affichage, Unilumin adhère au romantisme en science. Afin de répondre aux besoins diversifiés et modernisés de sa clientèle, Unilumin a développé une connaissance approfondie de ces besoins et y a répondu rapidement. Il s'agit de la première entreprise dans cette industrie à proposer le concept du Metasight. Selon sept scénarios d'éclairage et d'affichage, Unilumin a dévoilé ses solutions d'intégration qui amalgament matériel, système, logiciel, contenu et éclairage/affichage interactifs.

La présentation de la matrice de produits d'éclairage et d'affichage comprend l'UpanelSII, l'URM III, l'USH et d'autres produits professionnels à utiliser dans des domaines traditionnels comme le tournage virtuel en RE, l'utilisation professionnelle et l'affichage commercial. L'exposition a attiré un grand nombre de visiteurs et a aussi reçu beaucoup d'attention de la part des clients, des pairs de l'industrie et des médias.

Au kiosque d'Unilumin, Johnson Ruan a expliqué, comme l'ont dit de nombreux clients, que la solution de tournage virtuel RE d'Unilumin sera un atout important pour saisir le marché encore inexploré du tournage virtuel. « Les produits d'affichage DEL d'Unilumin et ses solutions de tournage virtuel appuyées par la RE sont complètes et à la fine pointe de la technologie, et nous ont offert un nouveau type d'expérience immersive exceptionnelle. Unilumin incarne vraiment la maxime ce que tu vois, c'est ce que tu obtiens. Je crois qu'Unilumin nous aidera à étendre nos activités dans le domaine du tournage virtuel et à créer de nouvelles possibilités de croissance pour notre entreprise. »

En outre, les produits lauréats de prix Red Dot Award d'Unilumin, soit l'UpanelSII, l'USH pour les tournages extérieurs de petite envergure et le mini produit vedette d'affichage DEL nommé Umini, ont également été présentés lors de l'exposition. Leur excellente qualité et leurs effets visuels ont été très appréciés des visiteurs.

Les solutions d'éclairage et d'affichage d'Unilumin ouvrent la voie à un avenir infini.

