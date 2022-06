Le premier ministre soutient des initiatives de lutte contre les changements climatiques au Forum des grandes puissances économiques





OTTAWA, ON, le 17 juin 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a participé aujourd'hui au Forum des grandes puissances économiques sur l'énergie et le climat, présidé par les États-Unis, afin de faire progresser la lutte collective contre les changements climatiques. Lors du Forum, le Canada a appuyé de nouvelles initiatives visant à réduire la pollution, créer des emplois et faire croitre l'économie, et a appelé les grandes économies à se doter d'un système de tarification de la pollution ou à renforcer celui déjà en place.

Organisé par le président des États-Unis, Joe Biden, le Forum visait à mobiliser le soutien des grandes puissances économiques mondiales dans cinq domaines clés : accélérer la vente de véhicules zéro émission, réduire les émissions de méthane du secteur pétrolier et gazier, soutenir des projets de démonstration de technologies de l'énergie propre, rendre le transport maritime international plus écologique et renforcer la sécurité alimentaire dans le cadre du Défi mondial sur les engrais.

L'un des meilleurs moyens de réduire la pollution, d'aider les gens à épargner et d'améliorer la sécurité énergétique est d'augmenter le nombre de véhicules zéro émission (VZE) sur les routes. Au Forum, le Canada a contribué à faire progresser un objectif collectif selon lequel les VZE devraient représenter au moins la moitié des ventes de véhicules de tourisme d'ici 2030. L'objectif que s'est fixé le Canada dépasse cette cible et vise à faire en sorte que les VZE représentent au moins 20 % des ventes de nouveaux véhicules de tourisme d'ici 2026, avec l'objectif d'atteindre au moins 60 % des ventes d'ici 2030 et 100 % des ventes d'ici 2035.

Le Canada est également à l'avant-garde des efforts visant à réduire les émissions de méthane du secteur pétrolier et gazier, reconnaissant ces efforts comme une solution climatique essentielle. Le Canada a été l'un des premiers pays à publier un règlement national visant les émissions de méthane du secteur pétrolier et gazier et le premier pays à s'engager à réduire d'au moins 75 % les émissions de méthane du secteur pétrolier et gazier d'ici 2030.

Aujourd'hui, dans le cadre de l'engagement de 5,3 milliards de dollars du Canada à l'égard du financement de la lutte contre les changements climatiques, le premier ministre Trudeau a annoncé que le Canada versera 2 millions de dollars au cours des quatre prochaines années, à compter de cette année, pour financer des projets d'atténuation du méthane dans les pays en développement.

En plus d'appuyer l'intensification des efforts de lutte contre les changements climatiques dans le cadre des initiatives du Forum, le premier ministre Trudeau a appelé tous les pays à mettre en place un système de tarification de la pollution. Au Canada, ce système permet de réduire les émissions et de rendre la vie plus abordable pour les familles. Dans le cadre du Défi mondial sur la tarification du carbone, le Canada continue de promouvoir l'objectif consistant à étendre la tarification de la pollution par le carbone afin que celle-ci s'applique à 60 % des émissions mondiales d'ici 2030.

Citation

« Les Canadiens ont clairement exprimé leurs attentes : de l'air pur, un environnement sain et une économie forte. Nous sommes impatients de travailler avec les États-Unis et la communauté internationale à l'approche de la COP27 afin de continuer à réaliser ces priorités importantes et de bâtir un avenir meilleur pour tous. Nous nous sommes tous engagés à agir pour le climat. Le moment est venu de tenir parole. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

Dans l'allocution qu'il a prononcée au Forum des grandes puissances économiques, le premier ministre a exprimé le plein soutien du Canada à l'égard du Défi de démonstration de technologies de l'énergie propre et de l'engagement collectif de 90 milliards de dollars pour mener à bien des projets urgents de démonstration de technologies de l'énergie propre au cours de cette décennie.

Le premier ministre a annoncé que le Canada soutient le Défi du transport maritime écologique. Le Canada a déjà fait preuve de leadership dans la lutte contre les émissions provenant du transport maritime en signant la déclaration de Clydebank et la déclaration sur le transport maritime à zéro émission.

Le premier ministre a également indiqué que le Canada soutenait les objectifs du Défi mondial sur les engrais et qu'il collaborait avec d'autres pays pour mieux définir cette initiative. Le Canada travaille depuis longtemps à renforcer les systèmes agricoles et alimentaires mondiaux, et nos efforts sont de plus en plus axés sur la réduction des émissions et l'adaptation aux changements climatiques, notamment grâce à une utilisation plus efficace des engrais.

En date du 31 mai 2022, le programme Incitatifs pour l'achat de véhicules zéro émission a aidé les Canadiens à acheter ou à louer plus de 150?000 nouveaux VZE. Le Budget 2022 propose d'investir 1,7 milliard de dollars dans la poursuite du programme.

L'automne dernier, le Canada a confirmé son soutien à l'engagement mondial sur le méthane, qui vise à réduire les émissions mondiales de méthane d'au moins 30 % sous les niveaux de 2020 d'ici 2030. Le Canada est aussi le coprésident de l'Initiative mondiale sur le méthane (en anglais seulement). Aujourd'hui, le premier ministre a exprimé le plein soutien du Canada au plan énergétique de l'engagement mondial sur le méthane afin de favoriser la réduction des émissions de méthane dans le secteur pétrolier et gazier, ce qui contribuera à faire avancer les progrès au chapitre du climat et à améliorer la sécurité énergétique.

Le Plan de réduction des émissions pour 2030 du gouvernement du Canada est un plan ambitieux et réaliste qui présente une voie à suivre secteur par secteur permettant au Canada de respecter sa cible climatique visant à réduire ses émissions de 40 à 45 % sous les niveaux de 2005 d'ici 2030 et de nous placer en voie d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

Liens connexes

