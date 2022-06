Le Canada et le Nouveau-Brunswick investissent dans des infrastructures modernes et efficaces d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées dans le nord-est du Nouveau-Brunswick





BATHURST, NB, le 17 juin 2022 /CNW/ - Qu'il s'agisse de routes, de bâtiments ou de réseaux d'aqueduc et d'égout, des infrastructures fiables sont essentielles au renforcement des collectivités. Les investissements dans des services de traitement des eaux usées plus sûrs et plus efficaces permettent à nos collectivités de rester saines, vertes et durables.

Aujourd'hui, Serge Cormier, député d'Acadie--Bathurst, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Gary Crossman, ministre de l'Environnement et des Changements climatiques, et ministre responsable de la Société de développement régional du Nouveau-Brunswick, Kim Chamberlain, mairesse de la Ville de Bathurst, Edgar Aubé, maire de la Ville de Beresford, et Maxime Lejeune, maire de Pointe-Verte, ont annoncé l'octroi d'un financement conjoint pour l'amélioration des infrastructures d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées dans trois collectivités du nord-est du Nouveau-Brunswick.

Le financement servira à l'installation d'une station de surpression dans le secteur de Sainte?Anne à Bathurst. La nouvelle station augmentera la pression de l'eau pour les résidences et les bouches d'incendie. Les réseaux d'égouts unitaires seront également retirés à divers endroits de la ville afin de réduire les débordements d'égouts. Le nouveau système d'égouts séparés augmentera la capacité de traitement et réduira les coûts de traitement.

À Beresford, la modernisation des canalisations d'eaux usées, d'eaux pluviales et d'eau sur les rues Godin, Doucet et Gagnon augmentera l'efficacité et la fiabilité des infrastructures de traitement des eaux usées de la ville. Une fois terminée, la station de relèvement sanitaire améliorée sera plus résistante aux inondations causées par l'eau de mer et les marées extrêmes, empêchant ainsi les déversements sanitaires dans les zones humides de Beresford. De plus, le financement permettra d'améliorer les infrastructures des eaux pluviales et de refaire le revêtement du chemin Quay à Pointe-Verte. Les résidents bénéficieront d'une chaussée plus sûre et plus résistante.

Le gouvernement du Canada investit plus de 4,7 millions de dollars dans ces projets dans le cadre du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement du Nouveau-Brunswick fournit plus de 3,9 millions de dollars, tandis que les municipalités fournissent au total plus de 3,1 millions de dollars.

Citations

« Notre gouvernement est là pour les gens de la région de Chaleur. Grâce aux investissements que nous réalisons en partenariat avec la province et les municipalités, des centaines de résidents bénéficieront bientôt d'une meilleure pression d'eau et de routes de qualité, et les milieux humides qui sont essentiels pour nous protéger des crues printanières seront encore mieux préservés. »

Serge Cormier, député d'Acadie--Bathurst, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Nous sommes résolus à investir dans les projets qui stimulent la création de communautés dynamiques et viables. C'est tout à l'honneur de ces collectivités de travailler à l'amélioration de leurs infrastructures afin de protéger leur environnement naturel pour les générations futures. »

L'honorable Gary Crossman, ministre de l'Environnement et des Changements climatiques, et ministre responsable de la Société de développement régional du Nouveau-Brunswick

« Ces deux projets d'infrastructure apporteront des améliorations nécessaires à nos systèmes d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées, ce qui nous permettra de mieux gérer la pression du débit d'eau de notre système d'approvisionnement et de réduire les risques de débordements de notre système d'eaux usées. Nous apprécions et reconnaissons la collaboration de nos collègues des gouvernements fédéral et provincial pour faire de ce projet une réalité. »

Kim Chamberlain, mairesse de la Ville de Bathurst

« Ce projet important, réalisé en partenariat avec les paliers de gouvernement fédéral et provincial représente un pas en avant important pour la qualité de l'eau dans notre marais salant ainsi qu'une mise à niveau majeure des infrastructures des rues Godin, Gagnon et Doucet ainsi que de la station de pompage de la rue Godin. La Ville de Beresford est fière d'investir dans ce projet avec ses partenaires afin d'améliorer la qualité de vie de ses citoyens et préserver notre environnement naturel unique. »

Edgar Aubé, maire de la Ville de Beresford

« En tant que maire du village de Pointe-Verte, et ancien conseiller municipal, je souhaite exprimer un sincère remerciement au gouvernement fédéral et provincial pour leur participation et leur collaboration au sein de ce projet. Je tiens également à remercier les efforts de tous les anciens membres du conseil qui ont contribué à ce processus. L'amélioration importante de cette rue clé servira à nos citoyens ainsi qu'à tous les utilisateurs de la rue du Quai et permettra de nouvelles possibilités de développement pour l'Autorité portuaire de Pointe-Verte. »

Maxime Lejeune, maire de Pointe-Verte

Faits en bref

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada. Au cours des 6 dernières années, Infrastructure Canada a investi plus de 301 millions de dollars dans plus de 200 projets d'infrastructure au Nouveau?Brunswick dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada.

Durant cette période, Infrastructure Canada a investi plus de 46 milliards de dollars dans les collectivités de tout le pays afin de soutenir des projets d'infrastructure de calibre mondial. De cette somme, plus de 4,5 milliards de dollars ont été investis dans des projets d'infrastructures d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées.

Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

Produit connexe

Document d'information

Le Canada et le Nouveau-Brunswick investissent dans des infrastructures modernes et efficaces d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées dans le nord-est du Nouveau-Brunswick

Un financement conjoint fédéral, provincial et municipal est alloué à quatre projets d'infrastructures vertes dans trois collectivités du nord-est du Nouveau-Brunswick dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada.

Le gouvernement du Canada investit plus de 4,7 millions de dollars dans ces projets dans le cadre du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement du Nouveau-Brunswick fournit plus de 3,9 millions de dollars, tandis que les municipalités fournissent au total plus de 3,1 millions de dollars.

Renseignements sur les projets :

Volet Infrastructures vertes

Lieu Nom du projet Renseignement sur le projet Finance-ment fédéral Finance-ment provincial Finance-ment municipal Bathurst Élimination des égouts combinés à divers endroits Élimination des égouts pluviaux combinés qui se déversent dans les égouts sanitaires à 11 endroits, qui seront remplacés par de nouveaux égouts pluviaux séparés. Ces travaux permettront d'augmenter la capacité de traitement et de réduire les débordements d'égouts et les coûts de traitement. 768 000 $ 639 936 $ 512 064 $ Bathurst Station de surpression de St. Anne Installation d'une station de surpression et raccordement des canalisations connexes entre la nouvelle station de surpression et la conduite principale existante de la rue Sainte-Anne. Le projet permettra d'accroître l'accès à l'eau potable dans la collectivité et d'augmenter la pression de l'eau pour les opérations de lutte contre les incendies. 680 000 $ 566 610 $ 453 390 $ Beresford Réduction des émissaires sanitaires dans les zones humides de Beresford Moderniser le système de collecte des eaux usées et des eaux pluviales et installer une station de relèvement plus fiable, dotée d'une plus grande capacité et capable de résister aux effets des changements climatiques, et éliminer ou réduire considérablement les rejets des égouts sanitaires dans l'environnement. 2 743 060 $ 2 285 655 $ 1 828 935 $ Pointe-Verte Amélioration des infrastructu-res de traitement des eaux pluviales et resurfaçage du chemin Quay Installation d'infrastructures de gestion des eaux pluviales le long des deux côtés du chemin Quay et réaménagement de la structure de la chaussée, y compris l'élargissement et le remplacement de la surface asphaltée. Ce projet permettra de retenir et de drainer les eaux pluviales, ce qui contribuera à assurer la sécurité des routes et à réduire les problèmes d'érosion. 543 135 $ 452 567 $ 362 135 $

Liens connexes

Investissements fédéraux dans les infrastructures au Nouveau-Brunswick

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-nb-fra.html

Carte des projets du plan Investir dans le Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/carte

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Communiqué envoyé le 17 juin 2022 à 16:14 et diffusé par :