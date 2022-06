Le Québec et la Californie tiendront une vente aux enchères conjointe d'unités d'émission de gaz à effet de serre le 17 août 2022

Le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) et le California Air Resources Board (CARB) annoncent la tenue d'une vente aux enchères conjointe le 17 août prochain. La publication de l'avis de vente aux...

Plus de 250 partenaires et membres du Conseil de l'industrie forestière du Québec (CIFQ) étaient réunis à Québec cette semaine à l'occasion de leur congrès annuel. Sous le thème « Faire demain », l'événement a été l'occasion pour eux d'échanger sur...