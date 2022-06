Forte de ses 20 ans d'innovation, Creaform se tourne vers l'avenir après une année record





Même après deux décennies, le fleuron de l'économie québécoise poursuit sa croissance et permet aux talents du Québec et du monde entier de redéfinir les frontières de l'industrie en repoussant constamment les limites de l'innovation.

LÉVIS, QC, le 17 juin 2022 /CNW Telbec/ - Creaform, leader mondial de solutions de mesure 3D portables et de services d'ingénierie, tenait aujourd'hui un événement haut en couleur afin de célébrer son 20e anniversaire en présence de M. Gilles Lehouillier, maire de Lévis, Mme Dominique Vien, députée Bellechasse-Les Etchemins-Lévis ainsi que M. André Zaccarin, ing., doyen de la Faculté des sciences et du génie de l'Université Laval. . Creaform souhaitait souligner la contribution de tous ceux qui ont fait de l'entreprise ce qu'elle est aujourd'hui et se remémorer une histoire d'innovation qui a marqué le Québec et changé le statu quo à l'échelle mondiale.

Pour l'occasion, les membres de l'équipe de Creaform se sont donné rendez-vous au siège social de l'entreprise dans l'Innoparc Lévis pour prendre part aux célébrations sous des allures de fête foraine. Conférence de presse, jeux d'habileté, foodtrucks et DJ ont contribué à commémorer la création de l'entreprise, dans la ville qui l'a vue naître.

Une entreprise d'ici

Fondée en 2002, Creaform a inventé une nouvelle technologie de scanners 3D en 2005, et l'a perfectionnée depuis, afin de demeurer chef de file des solutions de numérisation 3D portable. L'entreprise a donc révolutionné l'industrie de la numérisation 3D industrielle en inventant le tout premier scanner laser 3D portable autopositionné. « Leader mondial dans son domaine, Creaform est un grand succès à Lévis, un chef de file en matière d'innovation et un rouage important du dynamisme économique lévisien. En 2016, Creaform avait choisi l'Innoparc de Lévis pour accélérer sa croissance et son expansion. Six ans plus tard, on peut dire mission accomplie alors que le parc à vocation technologique et scientifique est devenu un pôle majeur du savoir et de l'intelligence artificielle au Québec et à l'international. » a déclaré, monsieur Gilles Lehouillier, maire de Lévis.

Maintenant reconnue comme une référence dans de nombreuses industries incluant l'automobile et l'aérospatiale, cette technologie avant-gardiste ainsi que bien d'autres innovations audacieuses ont fait de Creaform un chef de file international dans le domaine de la métrologie dimensionnelle, une marque incontournable dans l'univers de la numérisation 3D et un véritable fleuron de l'économie québécoise. La députée de Bellechasse-Les Etchemins-Lévis, Madame Dominique Vien, tenait d'ailleurs à souligner le succès de Creaform : « Nous devons nous féliciter de la présence d'une entreprise de ce calibre sur notre territoire, car elle contribue au rayonnement du Canada à l'étranger. Sa détermination à toujours améliorer ses produits renforce notre image de marque partout dans le monde. »

« En tant que partenaire de la première heure de Creaform, Québec International est fière du chemin parcouru durant ces deux dernières décennies par cette entreprise de la région qui sert maintenant des clients autour du globe, affirme Carl Viel, président-directeur général de Québec International. Nous continuerons d'appuyer Creaform dans ses projets innovants qui contribuent à faire rayonner la créativité, le savoir-faire et les technologies québécoises partout dans le monde. »

Acquise en 2013 par AMETEK, important fabricant mondial d'instruments électroniques et de dispositifs électromécaniques, l'entreprise demeure fidèle à ses valeurs d'innovation, de passion et de détermination. Creaform a lancé plus de 60 produits matériels et logiciels depuis 2005.

Des chiffres qui en disent long

Creaform fait affaire avec des milliers de clients dans plus de 85 pays. Grâce à une équipe solide, la pandémie n'a en rien freiné la croissance de l'entreprise, qui vise à atteindre un chiffre d'affaires de 200 M$ pour ses 20 ans. En 2021 seulement, le chiffre d'affaires pour les ventes à l'étranger représentait plus de 135 M$.

« Nous sommes très heureux d'être partie prenante de cette belle annonce qui souligne les deux décennies de croissance qu'a connues Creaform, ici et à l'extérieur de nos frontières, soutient Hubert Bolduc, président d'Investissement Québec International. Nos équipes sont fières d'avoir pu accompagner Creaform au courant des dernières années et elles continueront de soutenir l'entreprise dans ses projets de développement et son déploiement à l'international. »

Creaform s'implique également à l'échelle locale; l'entreprise a versé plus de 2 M$ en contribution à divers organismes et établissements: Chaire de recherche industrielle CRSNG-Creaform de l'Université Laval, laboratoire numérique MLab Creaform du Musée de la civilisation du Québec, Centraide, le Grand défi Pierre Lavoie, Travail Jeunesse et bien d'autres.

De plus, en 2022 seulement, Creaform prévoit effectuer des investissements dans l'économie québécoise totalisant plus de 80 M$. De par ses activités, Creaform dynamise les entreprises d'ici, y compris les fournisseurs TI, les fabricants spécialisés, les firmes de développement logiciel, les ateliers d'usinage, les agences de communication et de traduction, les services comptables, et bien d'autres.

Préparer l'avenir

« Conscients que Creaform ne peut se fier à ses réalisations historiques pour définir son avenir, nous continuons à nous lancer des objectifs ambitieux et à développer des solutions novatrices pour nos clients », affirme Fanny Truchon, présidente de Creaform. En effet, Creaform entreprend de faire passer son chiffre d'affaires à 500 M$ au cours des 10 prochaines années. Pendant cette même période, Creaform prévoit embaucher au moins 300 employés au Québec et 200 employés hors Québec. Aujourd'hui même, 58 postes sont à pourvoir, de stagiaire à expert en métrologie 3D. De plus, afin d'accueillir ces nouveaux employés, Creaform prévoit faire un investissement de plus de 10 M$ pour l'agrandissement des installations de son siège social à Lévis.

À propos de Creaform

Innover sans fin, une devise qui symbolise les valeurs intrinsèques de Creaform depuis ses tout débuts en 2002, et qui a propulsé l'entreprise jusqu'en 2022, année qui marque le 20e anniversaire de l'entreprise. Encore aujourd'hui, Creaform continue de concevoir, de fabriquer et de distribuer des outils technologiques portatifs et automatisés pour la mesure 3D. L'entreprise offre ainsi des solutions novatrices pour optimiser les processus de numérisation 3D, de rétro-ingénierie, de contrôle qualité, d'essai non destructif, de développement de produits, de simulation numérique (AEF et MFN) et bien plus. Ses services d'ingénierie et ses produits repoussent les limites dans de nombreux secteurs d'activité, notamment l'automobile, l'aérospatiale, les produits de consommation, l'industrie lourde, la fabrication, l'industrie pétrolière et gazière, la production d'énergie, ainsi que la recherche et l'éducation.

Outre son siège social à Lévis, au Québec, où sont regroupées ses activités de production, Creaform affiche une présence dans plus de 85 pays grâce à un réseau comptant 14 bureaux régionaux et plus de 125 distributeurs. Creaform est une unité commerciale d'AMETEK inc., chef de file mondial en fabrication d'instruments électroniques et d'appareils électromécaniques qui a réalisé un chiffre d'affaires de 5,5 milliards de dollars en 2021.

