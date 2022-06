Invitation aux médias - Conférence de presse concernant l'offre de télésanté au Québec

La pandémie de la COVID?19 continue de provoquer du stress et de causer de l'anxiété à de nombreux Canadiens, particulièrement à ceux qui n'ont pas accès à leur réseau de soutien habituel. Le portail en ligne Espace mieux-être Canada (EMC) offre aux...

Les représentantes et représentants des médias sont conviés à une conférence de presse au cours de laquelle le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, fera une annonce concernant l'offre de télésanté au Québec. Pour l'occasion,...

Le ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional, M. Pierre Fitzgibbon, invite les représentants des médias à l'inauguration d'un laboratoire de recherche sur le traitement du cancer par...

En plus de supprimer l'exigence d'obtenir un visa de santé pour entrer aux Bahamas, le gouvernement des Bahamas a annoncé aujourd'hui que les voyageurs entièrement vaccinés n'auront plus à se soumettre à des tests de dépistage de la COVID-19...