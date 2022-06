Les paramédics affiliés à la FSSS-CSN adoptent l'entente de principe





MONTREAL, le 17 juin 2022 /CNW Telbec/ - À l'issue d'une tournée de vote dans les assemblées générales de 41 accréditations syndicales des paramédics québécois, la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) annonce la ratification de l'entente de principe conclue le 7 mai 2022 pour renouveler les conventions collectives.

Selon les statuts de la FSSS-CSN, pour qu'il y ait adoption de l'entente de principe il doit y avoir un vote favorable exprimé par la double majorité des membres et des unités d'accréditations syndicales. Ainsi 66 % des unités syndicales se sont prononcés pour l'entente, de même que 64 % des membres.

L'entente prévoit une augmentation de salaire totalisant 4,08 $ l'heure au sommet de l'échelle au 1er avril 2022. De nouvelles primes seront également introduites. En outre, les nouvelles conventions collectives portent certaines bonifications en ce qui a trait notamment à la santé psychologique, à l'ergonomie des véhicules, à la reconnaissance des primes d'exposition ainsi qu'aux vacances. La convention collective viendra à échéance le 31 mars 2023.

Horaires de faction

En parallèle, la FSSS-CSN a obtenu la confirmation du gouvernement qu'il a l'intention de convertir les horaires de faction (7/14) dans 18 endroits couverts par des paramédics membres de syndicats CSN. Malheureusement, le gouvernement a choisi de maintenir pour le moment plusieurs autres horaires de faction, notamment au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ce qui suscite une énorme déception pour les paramédics. Rappelons qu'en plus d'être un obstacle majeur à la conciliation travail-famille, les horaires de faction entraînent des délais pour se rendre sur les lieux d'interventions ainsi que des bris de services. À cela faut-il ajouter que le manque d'information concernant l'opérationnalisation de ces transformations crée beaucoup d'insécurité et de mécontentement chez les paramédics, notamment dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue-Nord-Du-Québec, de l'Estrie et de la Côte-Nord.

«?Avec ce règlement, nous faisons un pas vers l'avant souligne le représentant du secteur préhospitalier à la FSSS-CSN, Jean Gagnon. Cependant, il nous reste encore beaucoup de chemin à faire pour la pleine reconnaissance de notre profession. Bien sûr, nous aurions aimé tout régler maintenant, mais il faut garder en tête que nous nous retrouverons en négociation dans moins d'un an. Par notre mobilisation au cours des deux dernières années, nous avons forcé un virage dans la discussion. Le gouvernement parle désormais d'élargir le champ de notre profession et de revoir l'organisation des services. De notre côté, nous nous mettons au travail dès maintenant pour continuer de progresser et préparer la prochaine ronde de négociation.?»

Rappelons que pour le secteur préhospitalier de la FSSS-CSN, l'élargissement des services préhospitaliers d'urgences devra impérativement aller de pair avec une consultation constante du secteur dans la mise en oeuvre de cette transformation.

Le secteur préhospitalier FSSS-CSN regroupe plus de 3500 salarié-es du secteur préhospitalier tels que les paramédics, répondantes et répondants médicaux d'urgence, personnel de bureau et employé-es de soutien, partout au Québec.

SOURCE Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN)

