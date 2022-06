Éducation alimentaire - LES ÉLÈVES DE NEUF ÉCOLES SUPPLÉMENTAIRES BÉNÉFICIERONT DU PROGRAMME L'AGROALIMENTAIRE S'INVITE À L'ÉCOLE





QUÉBEC, le 17 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, et le ministre de l'Éducation, M. Jean-François Roberge, annoncent l'octroi d'une aide financière de 641 000 $ à l'organisme AgrÉcoles. Cette somme permettra de poursuivre le déploiement du projet éducatif L'agroalimentaire s'invite à l'école (AAIE) dans neuf établissements scolaires supplémentaires.

Le programme AAIE vise à éveiller les enfants à la réalité du monde de l'agriculture. Ainsi, il leur permet de prendre conscience de l'importance de mieux se nourrir tout en leur faisant découvrir les produits québécois et l'importance de consommer localement.

Les fonds alloués serviront à outiller et à accompagner ces écoles dans la première année d'implantation du programme AAIE durant l'année scolaire 2022-2023. Les équipes-écoles pourront ainsi s'approprier le programme en pratiquant la majorité des activités qu'il comporte et en développant les partenariats nécessaires pour assurer sa pérennité.

Il convient de préciser que l'accompagnement d'AgrÉcoles vise à transférer les outils pédagogiques et les apprentissages acquis lors du déploiement du programme AAIE à l'école Louis-de-France en 2019. À terme, les expériences vécues dans les écoles accompagnées permettront de tirer des apprentissages afin de consolider la mise en oeuvre du programme AAIE dans plusieurs autres écoles du Québec.

Le programme a été mis en oeuvre une première fois en 2021-2022 dans le cadre d'un projet-pilote.

Citations

« Depuis trois ans, avec l'aide de notre gouvernement et avec son expertise, AgrÉcoles a travaillé sans relâche à répondre aux besoins exprimés par les écoles primaires du Québec. Plus d'activités agroalimentaires étaient souhaitées. Avec le programme, les notions agroalimentaires sont maintenant intégrées directement dans le cursus scolaire régulier. Je suis fier qu'il y ait maintenant 17 écoles qui pourront en bénéficier. De cette façon, on s'assure que nos jeunes adoptent de saines habitudes de vie très tôt et on encourage leur curiosité à l'égard du milieu agroalimentaire. La mission d'AgrÉcoles s'inscrit en ligne directe dans la volonté de notre gouvernement d'accélérer le virage écologique et de favoriser une autonomie alimentaire durable sur tout le territoire. En prônant la sensibilisation et l'éducation, on favorise l'atteinte de nos ambitions. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« L'école est plus qu'un milieu scolaire. Elle permet également de vivre des expériences concrètes de la vie. Grâce au programme AAIE, des milliers d'élèves du primaire connaîtront la satisfaction d'avoir eux-mêmes procédé à la semence de leur potager, entretenu leurs pousses, récolté leurs légumes et, enfin, cuisiné et goûté le fruit de leur travail. Cet exercice est une occasion formidable d'inculquer aux élèves des valeurs d'autonomie, de partage et de persévérance. Je salue l'équipe-école de l'école Louis-de-France, instigatrice de cette initiative pédagogique. En partageant ses connaissances et ses expériences à d'autres écoles, elle fait preuve d'un esprit communautaire remarquable et communicatif. »

Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation

« L'agroalimentaire, c'est un monde fascinant qui permet aux enfants de voir la vie différemment. Chez AgrÉcoles, nous souhaitons que les enfants soient conscients de tout le potentiel que la terre peut offrir pour ainsi leur fournir les outils nécessaires qui leur serviront à construire un futur plus vert, plus riche et plus savoureux. »

Julia Grenier, directrice générale d'AgrÉcoles

Faits saillants

L'aide gouvernementale est répartie comme suit :

Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ) contribuera à la hauteur de 475 500 $;

Le ministère de l'Éducation (MEQ) contribuera à la hauteur de 165 500 $.

Le soutien financier à AgrÉcoles permettra :

D'accompagner neuf nouvelles écoles pilotes dans les différentes activités liées à la première année d'implantation du programme et dans le développement de l'autonomie de ces écoles :

Bas- Saint-Laurent

École Soeur-Rachel- Fournier , Saint-Moïse

Capitale-Nationale ( Portneuf )

École du Phare, Deschambault

École Saint-Charles -de- Grondines , Grondines

École du Goéland, Saint-Alban

Centre-du-Québec

École La Sapinière, Sainte-Clotilde-de-Horton





Mauricie

École Val Marie , Trois-Rivières





Montréal

École des Premières Lettres, Plateau Mont-Royal

En septembre 2021, une aide financière de 331 000 $ avait été accordée à AgrÉcoles pour le déploiement du projet éducatif dans sept écoles du Québec.

Au terme du programme L'agroalimentaire s'invite à l'école, dont les activités se répartissent de la maternelle 4 ans à la 6e année du primaire, l'élève aura acquis des notions liées à :



L'alimentation et les saines habitudes de vie :



Améliorer la qualité nutritive et la diversité de l'alimentation des élèves;



L'agriculture et l'agroalimentation :



Faire découvrir l'histoire agroalimentaire du Québec ainsi que les métiers qui s'y rattachent;





Créer et entretenir des espaces agroalimentaires autour de l'école;





Favoriser l'apprentissage des techniques de base de l'agriculture écologique en culture maraîchère;





Offrir des occasions d'apprentissage de l'origine, des processus de production et de transformation des aliments, et du parcours de la terre à la table;



L'environnement :



Conscientiser les élèves par une éducation citoyenne du territoire et des changements durables;





Composter;



L'implication communautaire :



Développer une communauté informée sur le jardinage et active dans sa collectivité;



L'entrepreneuriat :



Développer des aptitudes entrepreneuriales dans le domaine agroalimentaire.

