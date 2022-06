Le gouvernement du Canada annonce la reconduction de mandats au sein du Conseil des produits agricoles du Canada





OTTAWA, ON, le 17 juin 2022 /CNW/ - La ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, Marie-Claude Bibeau, a annoncé aujourd'hui la reconduction du mandat de trois membres du Conseil des produits agricoles du Canada (CPAC). Ces membres mettent à contribution un éventail d'expériences et de compétences dans les domaines de l'agriculture et de l'administration publique générale qui leur permettra de poursuivre la réalisation de leur mandat.

Brian Douglas , président : mandat renouvelé à compter du 11 juin 2022 pour une période de quatre ans.

, président : mandat renouvelé à compter du 11 juin 2022 pour une période de quatre ans. Ron Bonnett , vice-président : mandat renouvelé à compter du 2 juin 2022 jusqu'en décembre 2022.

, vice-président : mandat renouvelé à compter du 2 juin 2022 jusqu'en décembre 2022. Morgan Moore , membre : mandat renouvelé à compter du 19 juin 2022 pour une période de deux ans.

Ces nominations s'inscrivent dans l'approche rigoureuse continue des nominations par le gouverneur en conseil. Cette approche est axée sur des processus de sélection ouverts, transparents et fondés sur le mérite.

Citation

« Assurer la sécurité alimentaire de tous les Canadiennes et Canadiens tout en améliorant les conditions de nos agricultrices et agriculteurs est une priorité pour notre gouvernement, et le Conseil des produits agricoles du Canada joue un rôle essentiel dans la réalisation de ces objectifs. Je félicite ces trois leaders pour le renouvellement de leur mandat. Leur dévouement et leur expertise nous aident faire en sorte que notre système alimentaire soit fiable et résilient. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

Faits en bref

Le Conseil des produits agricoles du Canada (CPAC) supervise les organismes nationaux de gestion de l'offre pour la volaille et les oeufs, ainsi que les organismes nationaux de promotion et de recherche relatives aux produits agricoles. Le CPAC est chargé d'appliquer deux lois fédérales, soit la Loi sur les offices des produits agricoles (LOPA) et la Loi sur la commercialisation des produits agricoles (LCPA).

Liens supplémentaires

Conseil des produits agricoles du Canada

Décrets

Notes biographiques

Brian Douglas , président (2018 - aujourd'hui)

Diplômé de l'Université de Guelph, M. Douglas fait carrière dans la fonction publique depuis plus de 37 ans. Sa carrière lui a permis de reconnaître et de comprendre les possibilités et les défis avec lesquels les producteurs canadiens doivent composer. En 2015 et 2016, M. Douglas a été greffier du Conseil exécutif et secrétaire du Cabinet pour le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard. Auparavant, il a occupé d'autres postes de cadre au sein du gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard, notamment ceux de sous-ministre, Renouvellement des transports et de l'infrastructure, et de sous-ministre, Agriculture.

M. Douglas a consacré la plus grande partie de sa carrière au ministère de l'Agriculture, où il a été directeur de la Division des ressources agricoles et gestionnaire des services de vulgarisation agricole. Tout au long de sa carrière, il a également été membre et représentant de la province de l'Île-du-Prince-Édouard au sein de divers conseils et comités liés à l'agriculture, au transport et à l'infrastructure à l'échelon provincial et national. M. Douglas demeure actif dans le milieu agricole à titre de gestionnaire général de World Potatoe Congress Inc.

Ron Bonnett , vice-président (2019 - aujourd'hui)

Ron Bonnett a eu une longue carrière diversifiée dans le domaine de l'agriculture. Il a été président de la Fédération canadienne de l'Agriculture (FCA). Au milieu des années 1980, M. Bonnett a fondé la Fédération de l'Agriculture d'Algoma, dont il était également le président; il a alors contribué à la lutte contre les taux d'intérêt élevés. Il a également été actif en politique municipale, notamment à titre de conseiller et préfet du canton de Plummer. En 1997, M. Bonnett est devenu membre du conseil d'administration provincial et de la direction de la Fédération de l'agriculture de l'Ontario (FAO), à titre de vice-président et de président. M. Bonnett a également été membre du Conseil national et de la direction de la FCA, avant d'en devenir le président en 2010.

En tant que défenseur des intérêts agricoles à l'échelle internationale, M. Bonnett a été membre du conseil d'administration de l'Organisation mondiale des agriculteurs à titre de représentant de l'Amérique du Nord et participé activement au développement de l'organisation en tant que président par intérim. M. Bonnett a également été le président de Beef Improvement Ontario et le président du comité de planification de l'Institut de gestion agricole de l'Ontario. En 1975, M. Bonnett et son épouse Cathy ont acheté une ferme laitière à Bruce Mines, dans le nord de l'Ontario, qu'ils ont exploité jusqu'en 1995. Depuis, ils exploitent une ferme d'élevage de vaches-veaux.

Morgan Moore , membre (2019 - aujourd'hui)

Morgan Moore exploite une ferme agricole avec son épouse Amber et leurs trois enfants près de Brandon, au Manitoba. Ils font l'élevage commercial de bovins et d'ovins. M. Moore est agronome agréé auprès de l'Institut des agronomes du Manitoba et détient un baccalauréat en sciences agricoles de l'Université de Guelph. Il a déjà travaillé comme spécialiste du bétail à Agriculture Manitoba. M. Moore est actuellement vice-président de la Fédération canadienne du mouton, président de la Manitoba Sheep Association et président du conseil d'administration de la Co-opérative canadienne des producteurs de laine Ltée. Depuis toujours, M. Moore est un promoteur et un défenseur de l'industrie agricole.

