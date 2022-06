Invitation aux médias - Inauguration du site archéologique Cartier-Roberval





QUÉBEC, le 17 juin 2022 /CNW Telbec/ - La vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique, ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale et députée de Louis-Hébert, Mme Geneviève Guilbault, accompagnée du responsable de la culture et du patrimoine de la nation Huronne-Wendat, le Chef Carlo Gros-Louis et de la présidente et directrice générale de la Commission de la capitale nationale du Québec, Mme Marie Claire Ouellet, convient les représentants des médias à l'inauguration du site archéologique Cartier-Roberval.

Renseignements sur l'événement :

Date : Le 20 juin 2022

Heure : 13 h 30

Lieu : Site archéologique Cartier-Roberval

Bâtiment d'accueil - 4079 Chemin Saint-Louis, Québec, QC G1Y 1W2

ean-Philippe Guay, Commission de la capitale nationale, 418-803-4342 | [email protected]

SOURCE Commission de la capitale nationale du Québec

