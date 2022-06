La collecte de fonds à vie des TUAC Canada pour la Société de leucémie et lymphome du Canada dépasse les 49 millions de dollars grâce à une campagne de 1,86 million de dollars en 2021-2022





TORONTO, 17 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Une autre année de restrictions liées à la pandémie a présenté des défis uniques pour les efforts de collecte de fonds des TUAC Canada au nom de la Société de leucémie et de lymphome du Canada (SLLC). Cependant, malgré ces difficultés, les membres et les sections locales des TUAC Canada ont réussi à recueillir plus de 1,86 million de dollars lors de notre dernière campagne annuelle pour soutenir le travail de survie de la SLLC.



Depuis que nous avons adopté la SLLC comme organisme de bienfaisance de choix il y a 37 ans, la famille des TUAC, ses membres, ses sections locales et ses militant(e)s ont recueilli plus de 49 millions de dollars pour soutenir le travail important de la Société. Les membres des TUAC Canada sont vos voisin(e)s qui travaillent dans des épiceries, dans l'industrie de la sécurité, dans des usines de transformation alimentaire, dans le secteur de l'accueil, dans des établissements de soins de santé, dans des entrepôts et dans les magasins The Beer Store, et beaucoup d'entre eux et elles sont en première ligne de la pandémie de COVID-19.

« Notre famille des TUAC continue d'être la plus importante organisation pour la collecte de fonds annuelle de la SLLC, et nous sommes fiers du fait que les membres et les sections locales des TUAC Canada aient pu surmonter les obstacles pour recueillir plus de 1,86 million de dollars pour la recherche et le soutien en matière de cancer du sang », a déclaré Paul Meinema, président national des TUAC Canada. « Unis face à notre objectif, nous savons que la collecte de fonds des TUAC continue de faire une différence majeure dans la vie des patient(e)s atteint(e)s de cancer du sang et de leurs familles, et c'est pourquoi nous nous engageons dans ce travail », ajoute M. Meinema.

Normalement, le syndicat organise diverses activités de collecte de fonds, telles que les marches « Illumine la nuit », afin de réunir des fonds pour la lutte contre les cancers du sang. Mais la troisième année de la pandémie de COVID-19 a contraint à modifier et à annuler nombre de ces événements, notamment la campagne « Retour des bouteilles consignées pour la leucémie », une collecte de fonds annuelle organisée à l'échelle de l'Ontario, une fin de semaine de mai, à laquelle participent les membres des TUAC et The Beer Store, qui convertit les dépôts sur les bouteilles en dons à la SLLC. Mais même si la collecte de bouteilles a été modifiée pour devenir un événement annuel, sans collecte de fonds durant une fin de semaine de mai pour 2021-2022, les dons de bouteilles ont tout de même permis de récolter la somme impressionnante de 1,2 million de dollars.

L'argent recueilli chaque année par les militant(e)s et les sections locales des TUAC Canada à travers le Canada est utilisé pour soutenir des recherches et des programmes qui changent la vie et qui visent à trouver un remède, à fournir de meilleures thérapies et un soutien aux patient(e)s, et à sensibiliser le public à la leucémie, au lymphome et aux autres cancers du sang.

En plus des efforts de collecte de fonds des TUAC pour la SLLC, notre syndicat collabore également avec la Société pour accorder une subvention annuelle, soit un prix des TUAC Canada pour la recherche sur la leucémie, qui finance des recherches révolutionnaires pour trouver un remède et de meilleurs traitements pour les cancers du sang. Le lauréat de cette année est le Dr Steven Chan du Centre anticancéreux Princess Margaret de Toronto. Cette subvention prestigieuse contribuera à soutenir les recherches de pointe du Dr Chan sur le rôle de la signalisation des récepteurs TPO dans l'hématopoïèse clonale induite par la mutation TET2.

Vous pouvez en savoir plus sur l'histoire des TUAC Canada en matière de collecte de fonds pour la SLLC à l'adresse tuac.ca/leucemie. Pour en savoir plus sur la Société de leucémie et de lymphome du Canada (SLLC), consultez le site www.sllcanada.org.

À propos des TUAC Québec



Comptant plus de 55 000 membres, répartis entre 4 sections locales, les TUAC Québec constituent le plus important syndicat de l'alimentation et du commerce de tout le Québec en plus de représenter des membres dans le nord du Nouveau-Brunswick. Notre organisation élargie compte plus de 255 000 membres au Canada et au-delà de 1,4 million en Amérique du Nord. Nos membres travaillent dans tous les domaines de l'industrie alimentaire et le commerce, de même que dans d'autres domaines tels que les emplois de service, de transformation, de fabrication, ainsi que les emplois techniques et professionnels. À titre de syndicat le plus influent et le plus progressiste au Canada, les TUAC Canada constituent l'organisation la plus novatrice au pays parmi celles qui veillent au progrès de la justice dans les lieux de travail et les collectivités. Pour en savoir plus long sur les TUAC Québec, rendez-vous au www.tuacquebec.ca.

