Le Global Mobility Call s'impose comme la pierre angulaire des entreprises et des gouvernements pour la construction de la mobilité durable du futur





PARIS, 17 juin 2022 /PRNewswire/ -- La première édition du Global Mobility Call, le congrès mondial sur la mobilité durable organisé par IFEMA MADRID et Smobhub, s'est conclue par un grand élan vers une mobilité plus durable, efficace et inclusive, et la consolidation du nouvel écosystème des acteurs institutionnels et commerciaux de la nouvelle mobilité.

Le Global Mobility Call a rassemblé plus de 4 500 participants sur place et 13 000 participants en ligne de 40 pays, avec plus de 1,3 million de vues du programme en direct. En outre, 250 journalistes ont couvert les plus de 100 dialogues multisectoriels, où plus de 300 panélistes, représentants du secteur public et des entreprises, entrepreneurs, universitaires et experts ont présenté des propositions, des idées, des rapports et des réflexions sur les processus rapides de changement de la mobilité.

Parmi les principales conclusions figure la nécessité de réaliser des projets nationaux et internationaux qui favorisent la numérisation, la décarbonisation, la connectivité, le transport intermodal et multimodal, la transformation industrielle, le planning urbain, l'amélioration du transport rural, le financement et les services professionnels.

Le Président du Gouvernement Espagnol, Pedro Sánchez, a clôturé le Global Mobility Call en déclarant que ce forum "est le meilleur exemple de la capacité de résilience, de l'ambition de la transformation, de la collaboration essentielle entre les secteurs public et privé, de la force des entreprises et de la société espagnole dans son ensemble. Les secteurs privé et public partagent une capacité particulière à faire face aux difficultés et à s'adapter à de nouveaux scénarios".

Il a souligné que les incertitudes provoquées par la guerre "ne doivent pas retarder" la transformation de la mobilité durable.

Lors de la clôture de l'événement, le président du comité exécutif de IFEMA MADRID, José Vicente de los Mozos, a expliqué que ces journées au Global Mobility Call ont montré "l'inspiration et les clés pour entreprendre dans des proportions énormes, avec la priorité d'accéder aux fonds de relance", tandis que l'événement a généré "des contenus et des réseaux professionnels, qui se traduiront par un véritable élan vers la mobilité durable".

"Nous devons traiter tous les contenus et contacts du plus haut intérêt qui ont été produits pendant ces journées. Il nous incombe d'organiser et de mettre ce legs important à la disposition des différents secteurs et des milliers de professionnels qui ont participé au Global Mobility Call", a-t-il déclaré. Il a annoncé que l'édition 2023 sera ouverte au public.

Le Global Mobility Call a répondu à la nécessité de réunir tous les acteurs de la mobilité durant une période de profonde transformation. La nécessité d'agir face aux crises climatique et énergétique, en saisissant l'opportunité offerte par les 800 milliards d'euros du fonds de relance européen NextGenerationEU, a fait du Global Mobility Call une occasion sans précédent de façonner l'avenir d'une mobilité décarbonée, sûre, numérisée et respectueuse de la planète et des personnes, alignée sur les Objectifs de Développement Durable, l'Accord de Paris et le Pacte Vert Européen.

Parmi les intervenants, Jeffrey Sachs, économiste américain et spécialiste du développement durable, a appelé à poursuivre le développement numérique de la mobilité et a insisté pour que celle-ci soit abordée comme un écosystème intégré de secteurs, ainsi que le Global Mobility Call le fait. Clotilde Delbos, PDG de Mobilize, a souligné la nécessité d'oeuvrer pour offrir aux utilisateurs des services de mobilité adaptés à leurs besoins. Michio Kaku, physicien et prospectiviste a prédit comment la physique quantique du futur générera des ordinateurs connectés au cerveau et la robotisation de l'industrie automobile. Adina V?lean, commissaire européenne chargée des transports, a souligné l'opportunité offerte par les Fonds Européens de Nouvelle Génération pour stimuler les projets dans de nombreux secteurs de la mobilité en Europe. Il a également été souligné qu'il était important de faire coïncider cette démarche avec l'élan vers la transition énergétique pour rendre l'Europe moins dépendante des combustibles fossiles. Monica Araya, conseillère en Mobilité Climatique et membre du Comité Directeur de ClimateWorks & Partners, a suggéré d'intégrer dans l'agenda de la mobilité durable comment générer de l'emploi, favoriser le talent et la valeur économique, à un moment où les pays tentent de se maintenir dans les chaînes d'approvisionnement et où la société est très anxieuse face à la crise climatique et à la reconversion de la main-d'oeuvre dans de nombreux secteurs. Carlo Ratti, urbaniste et professeur au MIT, a appelé à une réflexion sur les changements structurels profonds de la mobilité des personnes, des emplois et des produits, à une époque de bouleversements accélérés par la crise de la Covid et la guerre.

