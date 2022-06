La carte modem IoT innovante de Thales facilite la fiabilité du monde de la 5G





Thales annonce la nouvelle carte modem Cinterion® MV32 qui permet aux fabricants de développer et de conserver plus rapidement et plus facilement des appareils 5G résilients et performants qui transformeront la vie quotidienne dans les prochaines années. Exploitant toutes les potentialités de la connectivité mobile à très haut débit de la 5G, la nouvelle carte modem est conçue pour être au coeur d'une vaste gamme de cas d'utilisation IoT exigeants, comme la connexion sécurisée des entreprises, les téléconsultations des patients et la surveillance intelligente de la production d'énergie renouvelable.

Connection sans effort des réseaux 5G et des appareils IoT de nouvelle génération

Le déploiement de la 5G apportera non seulement une vitesse de haut débit mobile sans précédent à des milliards de personnes dans le monde, mais il permettra également de faire un bond extraordinaire dans la prise en charge du nombre d'appareils par les réseaux cellulaires. Des milliards de machines supplémentaires pourront bénéficier de la connectivité. On peut donc dire que la 5G jette les bases de nouveaux grands parc d'appareils IoT connectés en permanence permettant un avenir plus durable et plus fiable pour nous tous.

Beaucoup de ces nouveaux appareils IoT seront très compacts. La carte modem 5G de Thales, peu encombrante, représente donc le partenaire idéal pour les minuscules cartes SIM embarquées (eSIM) qui constituent une autre composante essentielle pour une connectivité sans effort. Les applications IoT de nouvelle génération exigeront une connectivité permanente à très haut débit et une fiabilité exceptionnelle qui caractérise la nouvelle carte modem Cinterion MV32 comme indiqué ci-dessous :

Elle exploite largement la grande expertise de Thales en fourniture de solutions 5G IoT efficaces qui gèrent les plans de connectivité sur le terrain, et permettent une 5G sans faille et omniprésente.

Elle fournit de manière fiable des performances cellulaires 5G supérieures, grâce à la conception de fréquences radio la plus avancée et la plus optimisée du secteur, offrant une ultra-haute vitesse et une faible latence.1

Protection contre une nouvelle vague de cybermenaces

Malgré tous ses avantages, la conception répartie, virtualisée et logicielle de nombreux réseaux 5G prête également le flanc à de nouvelles vulnérabilités aux cyberattaques. La carte modem Cinterion MV32 5G qui incarne l'expertise et l'expérience inégalées de Thales apporte en réponse une sécurité et une protection robustes au domaine de la 5G :

Elle s'appuie sur la philosophie de sécurité de Thales en matière de conception et d'expertise en cyberprotection robuste, permettant ainsi une protection dynamique des appareils sur le terrain et tout au long de leur cycle de vie grâce à des mises à jour à distance sécurisées.

Tests de pénétration rigoureux et continus réalisés par des experts en sécurité indépendants.

« Nous avons su être les premiers à utiliser des dispositifs de mise en réseau d'antennes 5G, notamment parce que Thales a fourni une excellente solution certifiée au niveau mondial prenant en charge une large gamme de bandes de fréquences. Ils ont également fourni un assistance réactive à nos ingénieurs et se sont révélés être un fournisseur fiable alors qu'il existait une pénurie de tous les autres services d'assistance. Nous nous réjouissons de déployer le SA MV32 5G de nouvelle génération de Thales sur nos appareils dans le courant de l'année prochaine », Keith Chau, directeur général, Peplink

« Pour nos clients, la carte modem MV32 5G de dernière génération est le produit qui arrive à point nommé. Les fabricants du monde entier doivent se tourner vers la 5G pour permettre de nouvelles solutions IoT révolutionnaires qui auront un impact sur tous les aspects de notre vie. Notre nouvelle solution permet d'intégrer cette connectivité ultra-rapide en un clin d'oeil. Aucun compromis à faire entre la vitesse, la latence, la fiabilité et la cyberprotection : la carte compacte MV32 les offre toutes », Thierry Uguen, directeur gestion produits IoT, Thales

1Autres commentaires techniques:

La nouvelle carte de données Cinterion 5G s'appuie sur le facteur de forme standard M.2 du secteur pour fournir une solution simple et facile, et sur la dernière norme 3GPP Release 16 enhanced Mobile Broadband (eMBB) pour des performances optimales.

Elle prend en charge en permanence les plus hauts niveaux de débit de données sans surchauffe grâce à sa conception thermique sophistiquée.

Sa conception radiofréquence réduit également la complexité et augmente la fiabilité, ce qui permet à l'appareil d'exploiter le plus haut niveau de performance sur le terrain, en exploitant les derniers déploiements de réseaux.

Pour en savoir plus, participez à l'un de nos événements de lancement virtuel le 24 mai, à 9h00 ou à 17h00.

À propos de Thales

Thales (Euronext Paris : HO) est un leader mondial des hautes technologies qui investit dans les innovations du numérique et de la « deep tech » ? connectivité, big data, intelligence artificielle, cybersécurité et quantique ? pour construire un avenir de confiance, essentiel au développement de nos sociétés. Le Groupe propose des solutions, services et produits qui aident ses clients ? entreprises, organisations, États - dans les domaines de la défense, de l'aéronautique, de l'espace, du transport et de l'identité et sécurité numériques, à remplir leurs missions critiques en plaçant l'humain au coeur des décisions.

Thales compte 81 000 collaborateurs dans 68 pays. En 2021, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 16,2 milliards d'euros.

RENDEZ-VOUS SUR

Thales Group

Identité et sécurité numériques et carte modem MV32 de Thales

@Thalesgroup

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 17 juin 2022 à 12:40 et diffusé par :