PJSC Magnitogorsk Iron and Steel Works: MMK informe du deuxième prolongement du processus de sollicitation de consentement

PJSC Magnitogorsk Iron & Steel Works (MOEX: MAGN ; LSE: MMK) informe du deuxième prolongement de la Sollicitation de consentement pour ses billets garantis de 500 000 000 USD à 4,375 pour cent, arrivant à échéance en 2024.

Le 9 juin 2022, PJSC Magnitogorsk Iron & Steel Works (le « Garant ») a annoncé le prolongement de la Sollicitation de consentement en rapport avec les billets en circulation de 500 000 000 USD à 4,375% arrivant à échéance en 2024, émis par MMK International Capital DAC (l'« Émetteur ») (ISIN : XS1843434959 [règlement S]/US553142AA88 [règle 144A] ; code commun : 111730628 [règlement S]/111730628 [code commun de règle 144A]) (les « Billets ») Billets »), selon les modalités et sous réserve des conditions stipulées dans le protocole de sollicitation de consentement daté du 6 juin 2022 (le « Protocole de sollicitation de consentement »). Les termes clés employés, mais non définis aux présentes, ont la signification qui leur est donnée dans le Protocole de sollicitation de consentement.

Le Garant a le plaisir d'annoncer que des progrès importants ont été réalisés pour obtenir le soutien des investisseurs et remercie les Porteurs de billets qui ont déjà soumis leurs instructions de consentement. En réponse aux demandes d'un certain nombre de comptes sollicitant un temps supplémentaire pour obtenir les approbations internes et soumettre leurs signatures, le Garant annonce un nouveau prolongement. Le Garant remercie tous les investisseurs qui ont communiqué leurs commentaires sur les termes du Consentement et les amendements recherchés. Le Garant notifie par la présente les Porteurs de billets qu'il a décidé de prolonger davantage la Date limite de consentement du 16 juin 2022 (16h00 [heure de Londres]) au 30 juin 2022 (16h00 [heure de Londres]) (la « Nouvelle date limite de consentement »).

Les amendements à la Sollicitation de consentement se limitent à la Nouvelle date limite de consentement, telle que stipulée ci-dessus. Toutes les autres clauses de la Sollicitation de consentement resteront inchangées.

Le Garant encourage fortement les Porteurs de billets qui n'ont pas encore pris part à la Sollicitation de consentement d'entrer directement en contact, à leur meilleure convenance, avec son service des relations avec les investisseurs et/ou Rybalkin, Gortsunyan, Dyakin and Partners Advocates Bureau (« RGD ») pour obtenir un exemplaire du Protocole de sollicitation de consentement et pour parler des questions connexes. Les Porteurs de billets qui ont déjà remis leurs instructions de consentement dans la Sollicitation de consentement seront considérés comme ayant consenti aux amendements, à moins qu'ils ne révoquent validement leur consentement avant la première de ces deux dates: le délai effectif et la Nouvelle date limite de consentement.

Toute la documentation relative à la Sollicitation de consentement, ainsi que toute mise à jour, seront disponibles sur demande auprès de RGD à l'adresse [email protected]. Dans votre communication, veuillez également confirmer le montant nominal cumulé de Billets en votre possession et le lieu du dépositaire.

Les Porteurs de billets peuvent contacter RGD par email à l'adresse [email protected] s'ils ont besoin d'assistance.

Dans le cas où les Porteurs de billets auraient des questions supplémentaires, veuillez contacter le service des relations avec les investisseurs du Garant par email à l'adresse [email protected]

ISIN: US5591892048 Code catégorie: MSCM TIDM: MMK Code LEI: 253400XSJ4C01YMCXG44

